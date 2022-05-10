Макар стал рекордсменом среди защитников по числу очков в первых 4 матчах плей-офф НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:3. Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена».
Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо», что позволило им выйти в 1/2 финала Западной конференции НХЛ. Защитник «лавин» Кейл Макар отметился в матче заброшенной шайбой, а также двумя голевыми передачами.
23-летний канадец стал рекордсменом НХЛ по количеству очков среди защитников в первых четырёх матчах плей-офф, заработав за них 10 (3+7) результативных баллов. Ранее лучшее достижение принадлежало четырём хоккеистам: Пол Коффи («Питтсбург Пингвинз», 1989 год), Дени Потвен («Нью-Йорк Айлендерс», 1981), Джо Мечелетти («Сент-Луис Блюз», 1981) и Бобби Орр («Бостон Брюинз», 1971) набирали по девять очков.
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