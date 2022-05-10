«Не уверен, что это было». Лавиолетт — о победном голе «Флориды» в овертайме

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру команды в четвёртом матче серии с «Флоридой Пантерз» (2:3, ОТ), а также ситуацию с засчитанным голом «пантер» в овертайме. Победную шайбу на пятой минуте дополнительного времени забросил Картер Вераге.



«Не уверен, что это было. Они сказали, что Ларс (Эллер, форвард «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») завёз Юбердо в ворота. Мне казалось, Ларс, наоборот, пытался его из ворот вытащить. Вратарь должен иметь возможность отражать броски.

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Первая половина матча была несколько испорчена постоянной игрой в неравных составах, не так много времени игра шла в формате «5 на 5». Мы немного уступили в игре «4 на 4», но в третьем периоде показали неплохой хоккей», — заявил после игры Лавиолетт.