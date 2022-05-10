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Кожевников — о рекорде Малкина: сегодня ты — лидер, а завтра тебя перебили

Кожевников — о рекорде Малкина: сегодня ты — лидер, а завтра тебя перебили
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал достижение российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. 35-летний нападающий набрал 177 очков в Кубке Стэнли в карьере и обогнал лидировавшего среди россиян по этому показателю Сергея Фёдорова (176).

«Евгений — молодец. Радует, что наши игроки в лидерах: и Малкин, и Капризов, и Овечкин. Играют на высоком уровне. Но рекорд такая вещь: сегодня ты его установил, а завтра его уже нет. Кроме рекорда Овечкина, который гонится за Гретцки. Сегодня ты — лидер, а завтра тебя перебили. Пожелаем удачи Жене, чтобы без травм», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Малкин выступает за «Питтсбург» с сезона-2006/2007. В плей-офф НХЛ Евгений провёл 177 матчей, в которых забросил 66 шайб и отдал 111 результативных передач.

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