«Мы играли очень мягкотело». Галлан — о выступлении «Рейнджерс» в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал выступление команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Питтсбург Пингвинз» (2:7).



«Мы играли очень мягкотело. Очень слабо действовали в обороне», — сказал Галлан.



Напомним, в составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Майк Мэтисон, Джейк Гюнцель, Марк Фридман, Дэнтон Хайнен и Евгений Малкин. Два гола «Рейнджерс» забили Алекси Лафренье и Адам Фокс.



После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Первая встреча завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. Во второй игре победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2. Третий матч закончился со счётом 7:1 в пользу «Питтсбурга».



Следующая встреча состоится в четверг, 12 мая. Стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.