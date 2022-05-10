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«Мы играли очень мягкотело». Галлан — о выступлении «Рейнджерс» в матче с «Питтсбургом»

«Мы играли очень мягкотело». Галлан — о выступлении «Рейнджерс» в матче с «Питтсбургом»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал выступление команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Питтсбург Пингвинз» (2:7).

«Мы играли очень мягкотело. Очень слабо действовали в обороне», — сказал Галлан.

Напомним, в составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби, Майк Мэтисон, Джейк Гюнцель, Марк Фридман, Дэнтон Хайнен и Евгений Малкин. Два гола «Рейнджерс» забили Алекси Лафренье и Адам Фокс.

После сегодняшнего матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Первая встреча завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме со счётом 4:3. Во второй игре победу одержали «Рейнджерс» со счётом 5:2. Третий матч закончился со счётом 7:1 в пользу «Питтсбурга».

Следующая встреча состоится в четверг, 12 мая. Стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.

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