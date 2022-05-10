Макар возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ. Он — единственный защитник в топ-10

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал автором заброшенной шайбы и двух голевых передач в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:3).



23-летний канадец вышел на первое место в гонке бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли с 10 (3+7) набранными очками в четырёх встречах. Он является единственным защитником в топ-10.



Вторую строчку занимает форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, в его активе девять баллов в четырёх матчах: три шайбы и шесть голевых передач. Замыкает тройку также с 9 очками капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в его активе два гола и семь результативных пасов.



В топ-10 входит российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (6-й), он заработал 6 (5+1) баллов за четыре игры.

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