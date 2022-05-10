Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макар возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ. Он — единственный защитник в топ-10

Макар возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ. Он — единственный защитник в топ-10
Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал автором заброшенной шайбы и двух голевых передач в четвёртом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

23-летний канадец вышел на первое место в гонке бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли с 10 (3+7) набранными очками в четырёх встречах. Он является единственным защитником в топ-10.

Вторую строчку занимает форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, в его активе девять баллов в четырёх матчах: три шайбы и шесть голевых передач. Замыкает тройку также с 9 очками капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в его активе два гола и семь результативных пасов.

В топ-10 входит российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (6-й), он заработал 6 (5+1) баллов за четыре игры.

Новость по теме
Макар стал рекордсменом среди защитников по числу очков в первых 4 матчах плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022