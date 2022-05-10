Журналист Washington Post считает, что Оши перед голом Кузнецова не нарушал правил

Журналист Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере» высказалась об эпизоде четвёртого матча серии первого раунда плей-офф между «Вашингтон Кэпиталз» и «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ, 2-2), в котором нападающий «столичных» Ти Джей Оши применил грубый силовой приём против форварда «пантер» Сэма Беннетта, что привело к голу российского форварда столичного клуба Евгения Кузнецова.

«Никакого дополнительного наказания от Департамента безопасности игроков НХЛ за силовой приём Ти Джея Оши против Сэма Беннета прошлой ночью не последовало. Не было удаления и в матче.



С такими хитами Департамент всегда смотрит, не была ли голова главной точкой контакта. Поскольку наказания не последовало, довольно ясно, что они решили, что так не было», — говорится в сообщении.