Тарасенко ответил на вопрос, вдохновил ли его дубль Капризова

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко ответил на вопрос комментаторов после матча вдохновил ли его дубль форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Нет. Я вдохновлён только сегодняшней победой. В данный момент это меня волнует больше всего», — сказал Тарасенко после матча.

Напомним, На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Победу одержали гости со счётом 5:2. Капризов оформил дубль, который позволил «дикарям» выйти вперёд в матче. Последние три гола в этой встрече забил Тарасенко, которые помогли «Сент-Луису» одержать победу и выйти вперёд в общей серии.

Таким образом, «Сент-Луис» повёл в серии 3-2. Следующий матч состоится в Сент-Поле 13 мая в 4:30 мск.