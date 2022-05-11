«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии

Сегодня, 11 мая, в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 1:0).



В составе хозяев дубль оформил Леон Драйзайтль, также отличились Зак Кассиан и Коннор Макдэвид. У гостей голы на счету Троя Тетчера, Андреаса Атанасиу и Филлипа Дано, а также дубль оформил Адриан Кемпе. Отметим, именно гол Кемпе принёс «Кингз» победу в матче.



Таким образом, «Лос-Анджелес» вышел вперёд в серии – 3-2. В первом, четвёртом и пятом матчах выигрывали «Кингз», вторая и третья встречи остались за «Эдмонтоном».

Следующую встречу команды проведут 13 мая в 5:00 мск.