Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии

«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии
Комментарии

Сегодня, 11 мая, в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз» в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4 (1:0, 2:1, 1:3, 1:0).

В составе хозяев дубль оформил Леон Драйзайтль, также отличились Зак Кассиан и Коннор Макдэвид. У гостей голы на счету Троя Тетчера, Андреаса Атанасиу и Филлипа Дано, а также дубль оформил Адриан Кемпе. Отметим, именно гол Кемпе принёс «Кингз» победу в матче.

Таким образом, «Лос-Анджелес» вышел вперёд в серии – 3-2. В первом, четвёртом и пятом матчах выигрывали «Кингз», вторая и третья встречи остались за «Эдмонтоном».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
11 мая 2022, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Стечер (Эдлер) – 03:53 (5x5)   1:1 Кассиан (Макдэвид, Кулак) – 22:32 (5x5)   1:2 Кемпе (Копитар, Иафалло) – 29:29 (5x5)   1:3 Атанасиу (Браун) – 33:34 (5x5)   2:3 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 42:50 (5x4)   2:4 Дано (Кемпе, Дурзи) – 51:06 (5x4)   3:4 Драйзайтль – 52:33 (4x5)   4:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 55:08 (5x4)   4:5 Кемпе (Стечер) – 61:12 (5x5)

Следующую встречу команды проведут 13 мая в 5:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022