«Мы должны оставаться на позитиве». Капризов поделился эмоциями после поражения 2:5

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился эмоциями после поражения в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (2:5, 2-3).



«Мы сохраняем позитивный настрой. Я уверен в своей команде. Не время опускать руки. Это момент, когда нам нужно остаться уверенными в своих силах. У нас будет возможность вернуть серию в Миннесоту. Я знаю, что мы сделаем это. Мы должны выйти и сыграть в наш хоккей, оставаться на позитиве. И это то, что мы сделаем», — приводит слова Капризова The Athletic.

Напомним, на 14-й минуте Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Кевин Фиала. Через четыре минуты россиянин оформил дубль. Фиала сделал второй ассист кряду, также результативным действием отметился норвежец Марк Цуккарелло. Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов нынешнего Кубка Стэнли, имея в своём активе семь шайб, что на две больше, чем у ближайших преследователей.