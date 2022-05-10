The Athletic: в «Сент-Луисе» просто нет игрока, который стоял бы на уровне Капризова
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Журналисты The Athletic Доминик Лущишин и Шейна Голдмен поделились мнением о российском нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
«Российский форвард «Уайлд» — сильнейший игрок противостояния. В «Сент-Луисе» просто нет хоккеиста, который стоял бы на его уровне.
Наличие игрока звёздного уровня — важнейший аспект для «Уайлд», ведь коллективы, имеющие серьёзные кубковые претензии, обычно строятся вокруг хоккеистов такого калибра. Капризов сделал из «Миннесоты» команду, способную побеждать в каждом матче. Если он будет способен сохранить такую продуктивность в плей-офф, то станет проблемой для всех оппонентов», — цитирует обозревателей The Athletic.
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