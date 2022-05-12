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«Флорида» вышла вперёд в серии с «Вашингтоном», у Овечкина — передача

«Флорида» вышла вперёд в серии с «Вашингтоном», у Овечкина — передача
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Завершился пятый матч серии плей-офф, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

За «Флориду» забивали Картер Вераге (дважды), Патрик Хёрнквист, Сэм Райнхарт и Клод Жиру. Россиянин Сергей Бобровский совершил 29 сейвов.

За «Вашингтон» отличились Ти Джей Оши (дубль) и Джастин Шульц. Одна голевая передача на счету российского нападающего Александра Овечкина, и две голевые передачи – у его соотечественника Евгения Кузнецова. У Ильи Самсонова 33 сейва.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 14 мая.

Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1. В четвёртом матче победу одержала «Флорида» – команда решила исход игры только в овертайме (3:2).

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
12 мая 2022, четверг. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Карлсон, Кузнецов) – 07:09 (5x4)   0:2 Шульц (Эллер, Овечкин) – 22:13 (5x5)   0:3 Оши (Кузнецов, Макмайкл) – 23:38 (5x5)   1:3 Вераге (Барков, Жиру) – 26:50 (5x5)   2:3 Хёрнквист (Вераге) – 32:27 (5x5)   3:3 Райнхарт (Вераге, Беннетт) – 34:41 (5x5)   4:3 Вераге (Барков) – 43:04 (5x5)   5:3 Жиру (Вераге, Форслинг) – 55:55 (5x5)
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