Стал известен состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2022

10 мая сборная Казахстана прибыла в Хельсинки, где пройдут матчи в группе А чемпионата мира по хоккею. В ходе контрольных встреч в Риге повреждения получили Евгений Рымарев и Иван Степаненко, они не сыграют в Финляндии на ЧМ-2022. С учетом этих изменений тренерский штаб огласил состав на турнир. В итоговую заявку вошли 25 хоккеистов – три вратаря и 22 полевых игрока.
Вратари: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал»), Илья Румянцев («Арлан»).
Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников («Адмирал»), Виктор Сведберг («Авангард»).
Нападающие: Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Кёртис Валк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — «Сарыарка»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко (НСА), Дмитрий Шевченко («Авангард»).
Генеральный менеджер команды – Александр Корешков.
Тренерский штаб:
Главный тренер — Юрий Михайлис, ассистенты — Андрей Шаянов и Максим Семёнов, тренер вратарей — Александр Шимин, тренер по физподготовке — Владислав Занковец, видео-тренер — Сергей Тамбулов.
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