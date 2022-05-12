Стал известен состав сборной Казахстана по хоккею на ЧМ-2022

10 мая сборная Казахстана прибыла в Хельсинки, где пройдут матчи в группе А чемпионата мира по хоккею. В ходе контрольных встреч в Риге повреждения получили Евгений Рымарев и Иван Степаненко, они не сыграют в Финляндии на ЧМ-2022. С учетом этих изменений тренерский штаб огласил состав на турнир. В итоговую заявку вошли 25 хоккеистов – три вратаря и 22 полевых игрока.



Вратари: Андрей Шутов («Барыс»), Сергей Кудрявцев («Южный Урал»), Илья Румянцев («Арлан»).



Защитники: Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Валерий Орехов, Егор Шалапов (все — «Барыс»), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Даррен Диц (ЦСКА), Леонид Метальников («Адмирал»), Виктор Сведберг («Авангард»).



Нападающие: Павел Акользин («Металлург»), Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Аркадий Шестаков (все — «Барыс»), Кёртис Валк («Автомобилист»), Саян Данияр, Михаил Рахманов (оба — «Сарыарка»), Кирилл Панюков («Ак Барс»), Роман Старченко (НСА), Дмитрий Шевченко («Авангард»).



Генеральный менеджер команды – Александр Корешков.



Тренерский штаб:



Главный тренер — Юрий Михайлис, ассистенты — Андрей Шаянов и Максим Семёнов, тренер вратарей — Александр Шимин, тренер по физподготовке — Владислав Занковец, видео-тренер — Сергей Тамбулов.