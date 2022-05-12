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Гендиректор «Салавата»: мы ведём переговоры с легионерами. У них сохраняется интерес к КХЛ

Гендиректор «Салавата»: мы ведём переговоры с легионерами. У них сохраняется интерес к КХЛ
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о переговорах клуба с иностранными игроками.

«Мы ведём переговоры с иностранцами. Есть предварительные договорённости, но ситуация меняется. У нас сорвалось одно подписание, но из-за политической ситуации соглашение не было подписано.

Нам очень не хватало того игрока, который не подписал контракт. У легионеров сохраняется интерес к нашей лиге. Есть игроки из определённых стран, которые при всём желании не могут к нам приехать. Там это вызывает осуждение. С хоккеистами из этих стран не ведём переговоры.

Легионеры будут подписаны. Я даже не удивлюсь, если их будет не так мало, как мы думали. Просто все ждут первых подписаний», – цитирует Баширова «Горобзор.ру».

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