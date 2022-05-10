Останутся на старом месте или найдут новые клубы? 16 главных свободных агентов в КХЛ

Трансферное окно в КХЛ в самом разгаре, каждый день сообщается о каких-либо переходах, обменах и новых контрактах. Предлагаем вашему вниманию список из лучших, на наш взгляд, свободных агентов, у которых на сегодняшний день нет официально заключённых контрактов. В список вошли как ОСА (ограниченно свободные), так и НСА (неограниченно свободные) агенты.

з. Даррен Диц (ЦСКА), 28 лет

Статус: НСА

В ближайшее время армейцы и натурализованный казахстанец, не считающийся в КХЛ легионером, должны заключить новый долгосрочный контракт, а пока Диц официально находится в статусе свободного агента. У этого защитника много хороших качеств, он полезен в большинстве и при атакующих действиях, но в обороне периодически случаются провалы.

з. Никита Нестеров (ЦСКА), 29 лет

Статус: НСА

Нестеров – улучшенный вариант Дица. Никита тоже очень полезен в большинстве, обладает мощным броском, хорошо обучен тактически. Такими защитниками не разбрасываются. Думается, что стороны найдут общий язык и заключат новое соглашение. Никита – один из самых сильных защитников в КХЛ.

н. Сергей Плотников (ЦСКА), 31 год

Статус: НСА

Плотников, как и Диц, в ближайшее время должен подписать соглашение с ЦСКА, которое будет рассчитано на два года. Пока же Сергей в списке НСА. Плотников полезен в борьбе, может закрыть меньшинство, поймать на себя шайбу, сыграть жёстко и постоять за партнёров. Да, у Сергея сложный характер, но этот минус он компенсирует другими качествами.

Сергей Плотников Фото: photo.khl.ru

н. Никита Гусев (СКА), 29 лет

Статус: НСА

Никита Гусев может выбирать себе любой клуб в КХЛ, вот только если форвард решит остаться в России, то этим клубом почти наверняка снова окажется СКА. Но не будем исключать вариант, при котором Гусев ещё раз захочет попробовать свои силы в НХЛ. Сейчас Никита отдыхает и никуда не спешит. Выбор у него в любом случае есть.

н. Андрей Кузьменко (СКА), 26 лет

Статус: ОСА

В КХЛ права на Кузьменко принадлежат СКА. Сложно представить, что кто-то выкатит армейцам такой оффершит, который они не смогут повторить. Да и самого Андрея всё устраивает в Питере. Вопрос совсем в другом: у Кузьменко есть желание попробовать себя в НХЛ. Вероятность того, что россиянин отправится в Северную Америку, очень велика.

н. Дамир Жафяров («Торпедо»), 28 лет

Статус: НСА

Жафяров наконец-то вышел на рынок неограниченно свободных агентов, теперь Дамир никак не привязан к «Торпедо», а может спокойно выбирать себе клуб. В России говорят про серьёзный интерес к нападающему со стороны «Салавата Юлаева», но Дамир не теряет надежд попробовать сыграть в НХЛ. Конечно, пробиться будет сложно, но другого шанса может не быть.

Дамир Жафяров Фото: photo.khl.ru

н. Никита Сошников («Авангард»), 28 лет

Статус: НСА

Думает о своём будущем и Никита Сошников. Не исключаем вариант, при котором нападающий останется в «Авангарде» и переедет вместе с командой в Омск. Но есть и другие варианты. В частности, с Северной Америкой. При Бобе Хартли у руля омичей Никита получил новый толчок в своём развитии, да и травмы наконец-то стали обходить стороной.

з. Алексей Емелин («Авангард»), 36 лет

Статус: НСА

Капитан «Авангарда» не стал продлевать контракт с «ястребами», приняв решение покинуть команду. Для КХЛ Емелин – топ-защитник даже в свои 36 лет. По всей видимости, Алексей не захотел приезжать в Омск, предложение у него наверняка было. Попробуем предположить, что увидим Емелина в одной из команд московского региона.

н. Артём Анисимов («Локомотив»), 33 года

Статус: НСА

Опытный центральный нападающий вернулся в Россию и неплохо себя проявил в родном «Локомотиве». Скорее всего, железнодорожники договорятся с Артёмом о новом контракте. Завершать карьеру этому форварду точно рано, снова ехать в Северную Америку нет никакого смысла. Ярославль – идеальный вариант в нынешних условиях.

н. Сергей Шумаков («Автомобилист»), 29 лет

Статус: НСА

Лучшие годы Сергея Шумакова остались позади, в последнее время форвард начал играть слабее. Однако интерес в КХЛ к Сергею до сих пор есть, просто подписаться на прежние деньги уже вряд ли получится. Но сам Шумаков по-прежнему настроен оптимистично. Поговаривают, что у нападающего появился неплохой вариант с Уфой, а вот в Екатеринбурге хоккеист вряд ли останется.

н. Сергей Широков («Спартак»), 36 лет

Статус: НСА

Москвичи сделали новое предложение своему капитану и лидеру атаки, но принимать его Широков не спешит, так как недоволен условиями в финансовом плане. В последнее время «Спартак» сильно экономит на зарплатах хоккеистов, что сказывается на комплектации и составе. Есть у Широкова вариант с переходом в «Автомобилист», но и там всё не так просто, как хотелось бы.

в. Василий Кошечкин («Металлург» Мг), 39 лет

В ближайшее время Кошечкин должен поставить подпись под новым однолетним соглашением с клубом. Главное, что продолжать играть в хоккей Василию позволяет здоровье. Опыта и мастерства у Кошечкина столько, что в нынешней сложной ситуации с вратарями его помощь для «Металлурга» будет просто неоценимой. Достаточно посмотреть, как возрастной голкипер провёл завершившийся плей-офф. Уровень!

Василий Кошечкин Фото: photo.khl.ru

н. Филипп Майе («Металлург» Мг), 29 лет

Статус: НСА

Если Майе не примет решения продолжить карьеру за океаном, то с большой долей вероятности останется в Магнитогорске. Напомним, что у Лайпсика и Карри есть действующие контракты, а вот у Майе соглашение закончилось. Наверняка на канадца посматривают и другие топ-клубы КХЛ, уж больно здорово североамериканец сыграл в нынешнем сезоне. С селекцией в «Магнитке» явно угадали.

н. Виталий Кравцов («Трактор»), 22 года

Статус: ОСА

В «Тракторе» Кравцов выступал на правах аренды по договорённости с «Рейнджерс». Сейчас в руководстве челябинцев думают, как попробовать сохранить молодого нападающего в своих рядах на следующий сезон. Кравцов – один из лидеров атаки уральцев, который полезен в том числе в плей-офф. В тренерском штабе Кравцовым довольны.

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 41 год

Статус: НСА

Теперь о главных ветеранах. Данис Зарипов, похоже, решил пересмотреть своё решение о завершении карьеры. Значит, порох в пороховницах ещё есть. После прихода Олега Знарка Данис может подписать с казанцами новое однолетнее соглашение и пойти за своим, страшно сказать, пятым (!) Кубком Гагарина. Форварду можно пожелать только успехов.

н. Александр Попов (ЦСКА), 41 год

Статус: НСА

Лучший хоккеист завершившегося плей-офф доигрывал сезон с травмой, но в ЦСКА уже успели заявить, что, если сам Александр захочет, ему будет предложен новый контракт. Уж больно впечатлил нападающий своей игрой и волей к победе. Такие игроки с характером нужны в каждой команде. Пример для молодёжи и надёжный партнёр по звену.