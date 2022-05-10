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Главные свободные агенты, оставшиеся на рынке КХЛ, куда они перейдут, 10 мая 2022 года

Останутся на старом месте или найдут новые клубы? 16 главных свободных агентов в КХЛ
Павел Панышев
Главные свободные агенты КХЛ
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Больших вопросов с трудоустройством у этих хоккеистов не будет.

Трансферное окно в КХЛ в самом разгаре, каждый день сообщается о каких-либо переходах, обменах и новых контрактах. Предлагаем вашему вниманию список из лучших, на наш взгляд, свободных агентов, у которых на сегодняшний день нет официально заключённых контрактов. В список вошли как ОСА (ограниченно свободные), так и НСА (неограниченно свободные) агенты.

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з. Даррен Диц (ЦСКА), 28 лет

Статус: НСА

В ближайшее время армейцы и натурализованный казахстанец, не считающийся в КХЛ легионером, должны заключить новый долгосрочный контракт, а пока Диц официально находится в статусе свободного агента. У этого защитника много хороших качеств, он полезен в большинстве и при атакующих действиях, но в обороне периодически случаются провалы.

з. Никита Нестеров (ЦСКА), 29 лет

Статус: НСА

Нестеров – улучшенный вариант Дица. Никита тоже очень полезен в большинстве, обладает мощным броском, хорошо обучен тактически. Такими защитниками не разбрасываются. Думается, что стороны найдут общий язык и заключат новое соглашение. Никита – один из самых сильных защитников в КХЛ.

н. Сергей Плотников (ЦСКА), 31 год

Статус: НСА

Плотников, как и Диц, в ближайшее время должен подписать соглашение с ЦСКА, которое будет рассчитано на два года. Пока же Сергей в списке НСА. Плотников полезен в борьбе, может закрыть меньшинство, поймать на себя шайбу, сыграть жёстко и постоять за партнёров. Да, у Сергея сложный характер, но этот минус он компенсирует другими качествами.

Сергей Плотников

Сергей Плотников

Фото: photo.khl.ru

н. Никита Гусев (СКА), 29 лет

Статус: НСА

Никита Гусев может выбирать себе любой клуб в КХЛ, вот только если форвард решит остаться в России, то этим клубом почти наверняка снова окажется СКА. Но не будем исключать вариант, при котором Гусев ещё раз захочет попробовать свои силы в НХЛ. Сейчас Никита отдыхает и никуда не спешит. Выбор у него в любом случае есть.

н. Андрей Кузьменко (СКА), 26 лет

Статус: ОСА

В КХЛ права на Кузьменко принадлежат СКА. Сложно представить, что кто-то выкатит армейцам такой оффершит, который они не смогут повторить. Да и самого Андрея всё устраивает в Питере. Вопрос совсем в другом: у Кузьменко есть желание попробовать себя в НХЛ. Вероятность того, что россиянин отправится в Северную Америку, очень велика.

н. Дамир Жафяров («Торпедо»), 28 лет

Статус: НСА

Жафяров наконец-то вышел на рынок неограниченно свободных агентов, теперь Дамир никак не привязан к «Торпедо», а может спокойно выбирать себе клуб. В России говорят про серьёзный интерес к нападающему со стороны «Салавата Юлаева», но Дамир не теряет надежд попробовать сыграть в НХЛ. Конечно, пробиться будет сложно, но другого шанса может не быть.

Дамир Жафяров

Дамир Жафяров

Фото: photo.khl.ru

н. Никита Сошников («Авангард»), 28 лет

Статус: НСА

Думает о своём будущем и Никита Сошников. Не исключаем вариант, при котором нападающий останется в «Авангарде» и переедет вместе с командой в Омск. Но есть и другие варианты. В частности, с Северной Америкой. При Бобе Хартли у руля омичей Никита получил новый толчок в своём развитии, да и травмы наконец-то стали обходить стороной.

з. Алексей Емелин («Авангард»), 36 лет

Статус: НСА

Капитан «Авангарда» не стал продлевать контракт с «ястребами», приняв решение покинуть команду. Для КХЛ Емелин – топ-защитник даже в свои 36 лет. По всей видимости, Алексей не захотел приезжать в Омск, предложение у него наверняка было. Попробуем предположить, что увидим Емелина в одной из команд московского региона.

н. Артём Анисимов («Локомотив»), 33 года

Статус: НСА

Опытный центральный нападающий вернулся в Россию и неплохо себя проявил в родном «Локомотиве». Скорее всего, железнодорожники договорятся с Артёмом о новом контракте. Завершать карьеру этому форварду точно рано, снова ехать в Северную Америку нет никакого смысла. Ярославль – идеальный вариант в нынешних условиях.

н. Сергей Шумаков («Автомобилист»), 29 лет

Статус: НСА

Лучшие годы Сергея Шумакова остались позади, в последнее время форвард начал играть слабее. Однако интерес в КХЛ к Сергею до сих пор есть, просто подписаться на прежние деньги уже вряд ли получится. Но сам Шумаков по-прежнему настроен оптимистично. Поговаривают, что у нападающего появился неплохой вариант с Уфой, а вот в Екатеринбурге хоккеист вряд ли останется.

Клуб КХЛ зря похвастался подписанием легионеров. «Автомобилист» подставил сам себя? Клуб КХЛ зря похвастался подписанием легионеров. «Автомобилист» подставил сам себя?

н. Сергей Широков («Спартак»), 36 лет

Статус: НСА

Москвичи сделали новое предложение своему капитану и лидеру атаки, но принимать его Широков не спешит, так как недоволен условиями в финансовом плане. В последнее время «Спартак» сильно экономит на зарплатах хоккеистов, что сказывается на комплектации и составе. Есть у Широкова вариант с переходом в «Автомобилист», но и там всё не так просто, как хотелось бы.

в. Василий Кошечкин («Металлург» Мг), 39 лет

В ближайшее время Кошечкин должен поставить подпись под новым однолетним соглашением с клубом. Главное, что продолжать играть в хоккей Василию позволяет здоровье. Опыта и мастерства у Кошечкина столько, что в нынешней сложной ситуации с вратарями его помощь для «Металлурга» будет просто неоценимой. Достаточно посмотреть, как возрастной голкипер провёл завершившийся плей-офф. Уровень!

Василий Кошечкин

Василий Кошечкин

Фото: photo.khl.ru

н. Филипп Майе («Металлург» Мг), 29 лет

Статус: НСА

Если Майе не примет решения продолжить карьеру за океаном, то с большой долей вероятности останется в Магнитогорске. Напомним, что у Лайпсика и Карри есть действующие контракты, а вот у Майе соглашение закончилось. Наверняка на канадца посматривают и другие топ-клубы КХЛ, уж больно здорово североамериканец сыграл в нынешнем сезоне. С селекцией в «Магнитке» явно угадали.

н. Виталий Кравцов («Трактор»), 22 года

Статус: ОСА

В «Тракторе» Кравцов выступал на правах аренды по договорённости с «Рейнджерс». Сейчас в руководстве челябинцев думают, как попробовать сохранить молодого нападающего в своих рядах на следующий сезон. Кравцов – один из лидеров атаки уральцев, который полезен в том числе в плей-офф. В тренерском штабе Кравцовым довольны.

«Трактор» в один момент лишился первого звена и вратаря. Что теперь делать Челябинску? «Трактор» в один момент лишился первого звена и вратаря. Что теперь делать Челябинску?

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 41 год

Статус: НСА

Теперь о главных ветеранах. Данис Зарипов, похоже, решил пересмотреть своё решение о завершении карьеры. Значит, порох в пороховницах ещё есть. После прихода Олега Знарка Данис может подписать с казанцами новое однолетнее соглашение и пойти за своим, страшно сказать, пятым (!) Кубком Гагарина. Форварду можно пожелать только успехов.

н. Александр Попов (ЦСКА), 41 год

Статус: НСА

Лучший хоккеист завершившегося плей-офф доигрывал сезон с травмой, но в ЦСКА уже успели заявить, что, если сам Александр захочет, ему будет предложен новый контракт. Уж больно впечатлил нападающий своей игрой и волей к победе. Такие игроки с характером нужны в каждой команде. Пример для молодёжи и надёжный партнёр по звену.

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