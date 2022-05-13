Генменеджер «Авангарда» Волков: Найт не отвернулся от нас, мы ждём от него ответа

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал переговоры с игроками по переходу в омский клуб, а также ситуацию с форвардом Корбаном Найтом.



«Да, у нас есть некоторые проблемы с центрфорвардами, но работа ведётся в этом направлении. По Найту мы ведём разговор лично, мониторим его настроение. Не скажу, что оно идеальное, но он не отвернулся от нас. Мы ждём ответа по тому предложению, которое ему сделали.



У нас есть дефицит защитников, особенно разыгрывающего защитника на большинство. Также нам не помешает ещё один игрок обороны, имеющий опыт игры в КХЛ



Пакет Найт + Буше? Об этом не стоит говорить всерьёз, с Буше будет очень тяжело договориться из-за его разрыва отношений с «Локомотивом», его уволили оттуда с выплатой огромной компенсации. Думаю, о таком пакете больше говорят менеджеры тех клубов, которые хотят подписать этих игроков. Не то чтобы нам не удалось удержать Емелина. У Алексея было желание рассмотреть все варианты, а мы не стали затягивать. Белов, как я уже сказал, это замена Емелину», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.