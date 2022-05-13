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Московское «Динамо» произвело обмен с «Сибирью»

Московское «Динамо» произвело обмен с «Сибирью»
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Московское «Динамо» обменяло 23-летнего нападающего Антона Назаревича в «Сибирь», сообщает телеграм-канал бело-голубых.

Взамен москвичи получили денежную компенсацию.

В завершившемся сезоне Назаревич сыграл за «Динамо» всего шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Нападающий не отметился результативным действиями.

Кроме того, он сыграл 28 матчей регулярного чемпионата ВХЛ за «Динамо» Санкт-Петербург и набрал 25 (11+14) очков, а также 16 встреч в плей-офф. В них форвард записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф-2022, где во втором раунде уступили будущему чемпиону — московскому ЦСКА — в четырёх матчах. Новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и также вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.

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