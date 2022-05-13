«Второй раз в жизни выбираю «Динамо», а не деньги». Откровенное интервью с Мироновым

В это межсезонье московское «Динамо» в очередной раз переживает кадровую революцию, и высшим руководством клуба публично уже было объявлено о новом векторе развития. Финансовые сложности привели к снижению бюджета, за чем последовал отказ от дорогостоящих игроков, в числе которых оказались нападающий Вадим Шипачёв и защитники Андрей Сергеев и Вячеслав Войнов. Покинул команду голкипер Иван Бочаров, Александр Ерёменко объявил о завершении карьеры.

Одним из редких на данный момент позитивных моментов в селекционной работе является сохранение в своих рядах настоящего символа клуба – защитника Андрея Миронова. Уроженец Москвы дебютировал в КХЛ в уже далёком 2012 году и с тех пор покидал «Динамо» только на один сезон, проведённый им в системе клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш». За время выступления в московской команде Миронов в общей сложности провёл 497 матчей, что является восьмым результатом за всю историю клуба.

В условиях ожидающегося увеличения количества матчей в регулярном чемпионате КХЛ новый контракт позволяет рассчитывать на то, что к его окончанию Андрей сможет выйти на первое место в клубной истории, превзойдя результат Сергея Вышедкевича (642). Сейчас 28-летний хоккеист находился на рынке неограниченно свободных агентов и мог выбирать лучшее предложение с точки зрения финансовых условий. И такие варианты у Миронова были, но выпускник школы «Динамо» сделал выбор в пользу продолжения карьеры в родной команде.

Новость по теме Защитник Миронов выбирал между «Динамо» и «Локомотивом, он пошёл на понижение

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» обладатель Кубка Гагарина 2013 года объяснил мотивы принятого решения, подвёл итоги минувшего сезона для себя и всей команды, а также дал напутствие болельщикам, большая часть которых сейчас пребывает в панических настроениях относительно перспектив выступления их любимой команды в сезоне-2022/2023.

«Говорить, что «Динамо» проиграло будущему чемпиону — это бред. Результат сезона неудовлетворительный»

— Андрей, во время закрытия сезона московского «Динамо» ваша рука находилась в зафиксированном положении после перенесённой операции. Поэтому первый вопрос лежит на поверхности – всё ли уже в порядке со здоровьем?

— Да всё отлично. Сделали небольшую операцию, в которой не было ничего сложно. Уже полностью оправился и приступил к тренировочному процессу без каких-либо ограничений. Восстановился на 100%.

— Минувший сезон выдался неоднозначным для всей команды. Какие ощущения остались лично от своей игры?

— Не знаю даже как оценивать – по пятибалльной шкале или по процентам, но если всё-таки делать это по пятибалльной шкале, то оценю на 3+. Остались двоякие ощущения. Не могу сказать, что доволен своей игрой, но и не могу сказать, что всё было провально. Сезон складывался волнами, и в итоге получилась вот такая серединка. Есть над чем работать дальше.

Андрей Миронов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А каким образом можно подвести итоги выступления «Динамо»?

— Понятное дело, что второй год подряд, к сожалению, мы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии второго раунда. Какие-нибудь суперэксперты могут сказать, что «Динамо» проиграло будущему чемпиону, но, если честно, это полный бред. Мы проиграли серию ЦСКА со счётом 0-4. И такого просто не должно было быть, так что результат сезона абсолютно неудовлетворительный. Сделаем выводы и будем работать дальше.

«Нужно возвращать своё место в большинстве. Доказывать, доказывать и становиться лучше»

— В позапрошлом сезоне у вас было очень много игрового времени в большинстве, и получилось добиться лучших показателей в карьере. Не грустили от того факта, что в минувшем сезоне стали реже выходить в такой роли, в результате чего личная статистика заметно просела?

— Разумеется, сам задавался этим вопросом, потому что практически не имел большинства в этом сезоне. В позапрошлом сезоне мы играли вместе с Андрюхой Сергеевым, и он набрал рекордное количество очков, и я впервые в карьере набрал 29 очков. Поэтому, конечно, мне хотелось играть в большинстве, постоянно прокручивал в голове этот момент.

— Получавшие много времени в большинстве в прошлом сезоне Сергеев и Войнов покинули клуб. Надеетесь вернуть себе место в спецбригаде?

— Да тут неправильно рассуждать о том, на что я надеюсь или не надеюсь. Надо просто выходить и работать. Конечно, у меня есть такие мысли, но тут всё зависит только от меня и от моей игры. Нужно тренироваться и возвращать своё место в большинстве. Доказывать, доказывать и становиться лучше.

Вадим Шипачёв, Андрей Миронов, Вячеслав Войнов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Удалось ли подсмотреть у того же Войнова какие-то нюансы в тренировочном процессе, которые можно было бы перенести на свою игру?

— Мне кажется, что вообще каждый игрок следит за другими хоккеистами и старается подсмотреть определённые детали. Со Славой мы выходили в одной паре на протяжении всего сезона, очень много разговаривали между собой и договаривались о том, как будем играть в той или иной ситуации. У него за плечами огромный опыт – и Кубки Стэнли, и Кубки Гагарина, и Олимпийские игры. Он поиграл во многих лигах и многое мне подсказывал.

— В каких элементах игры необходимо добавить в первую очередь, чтобы вернуться в сборную России?

— Не знаю даже, как правильно ответить на этот вопрос, потому что необходимо совершенствоваться абсолютно во всех элементах. Любой хоккеист может быть совершенен в каких-то компонентах, но при этом не может быть идеален во всём. Несмотря на то, сколько кубков выиграл человек и в какой бы форме и команде он ни находился, идеальной игры не существует. Каждому спортсмену есть над чем работать – просто у кого-то таких вещей больше, а у кого-то меньше. У меня есть немалое количество нюансов, над которыми нужно дальше работать, и я буду это делать.

«Во мне была заинтересованность от других клубов КХЛ. Контракты лежали у меня на столе»

— В этом году вы находились на рынке неограниченно свободных агентов и могли выбирать свою судьбу самостоятельно. Широко известно, что вы имели лучшие контрактные предложения от других клубов, но всё-таки сделали выбор в пользу «Динамо». Почему?

— Потому что хотел остаться в «Динамо». Это мой родной дом и тот клуб, который в меня поверил и воспитал, к тому же Москва – мой родной город. Думаю, что действительно все прекрасно знают ситуацию, что у меня были предложения от других клубов лиги с лучшей финансовой составляющей, нежели предложение от «Динамо». Но раньше, когда возвращался в Россию после скомканного сезона в Северной Америке, тогда у меня тоже был статус НСА, и многие клубы в тот момент предлагали лучшие контракты, но я выбрал «Динамо». И сейчас, можно сказать, что второй раз в моей жизни на кону стояли деньги, но я выбираю свой родной клуб.

— Покинувший «Динамо» голкипер Иван Бочаров в недавнем интервью говорил, что обсуждал тему совместного перехода в «Локомотив», но при этом сам он не сомневался, что вы договоритесь о контракте с «Динамо». А у вас в какой-то момент возникали сомнения в совершении сделки?

— Ситуация складывалась таким образом, что я ждал от «Динамо» конкретного контрактного предложения, но при этом не буду скрывать – параллельно разговаривал с другими клубами лиги, и не одним. Во мне была заинтересованность, и контракты лежали у меня на столе, но я их придерживал и всегда подчёркивал, что как только получу предложение от «Динамо», тогда и буду принимать решения. А поспешных выводов до окончания переговоров с «Динамо» делать был не намерен.

— Агенты не пытались вас отговорить от варианта с «Динамо», ведь вряд ли мы откроем какой-то секрет для публики, если скажем, что они работают за процент от контракта и естественным образом заинтересованы в том, чтобы их клиент подписывал соглашение на лучших условиях?

— Моими агентами являются Юрий Леонидович Николаев и Александр Черных, и когда мы обсуждали с ними контрактный вопрос, они сразу сказали мне, что как я скажу, так мы и будем действовать. Юрий Леонидович сказал, что мы работаем на тебя и только тебе принимать решения. Надо отдать им должное, что они ничего от меня не скрывали и честно рассказывали о ходе всех переговоров – говорили, в каком клубе сколько денег предлагают, а в каком месте ничего не предлагают, но при этом не влияли на принятие решения. Они выкладывали все варианты мне на стол, но решение на 100% зависело только от меня.

«Дело в людях, а не в литерах на форме. В «Динамо» поменяется половина состава. Буду брать одеяло на себя и вместе с другими ребятами сплачивать новый коллектив»

— В межсезонье «Динамо» потеряло целый ряд ключевых игроков. Держали в голове то обстоятельство, что ваш уход в такой ситуации мог считаться ударом в спину родному клубу?

— Мне сложно судить, было бы это ударом в спину или не было. Слава богу, что этого не случилось. Находился на связи с руководством клуба – Виктором Геннадьевичем Ворониным, Алексеем Николаевичем Сопиным и Андреем Николаевичем Сафроновым, и они всякий раз говорили о заинтересованности в моих услугах и о том, что я необходим клубу. Спасибо им за оказанное доверие.

— Был ли какой-то разговор с главным тренером Алексеем Кудашовым?

— Да, и я тоже хочу поблагодарить его за доверие. Мы лично встречались с Алексеем Николаевичем, и во время разговора он сказал, что хочет видеть меня в команде. Это был важный момент.

— Находясь внутри команды, с какими эмоциями восприняли решение расстаться с Войновым, Шипачёвым и Бочаровым?

— У нас был отличный коллектив, ничего плохого не могу сказать про ребят. По всей видимости, «Динамо» меняет политику и хочет сделать больший упор на привлечение воспитанников к основному составу. Руководство клуба видит ситуацию таким образом, и я не вправе каким-либо образом это оценивать. Значит, буду брать одеяло на себя и наряду с другими ребятами, которые не первый год находятся в команде, сплачивать новый коллектив.

Я так понимаю, что в команде поменяется практически половина состава, значит, нужно брать инициативу в свои руки и создавать единую большую семью. Говорят, что хотят создать команду четырёх равных звеньев, но наша задача заключается в том, чтобы был порядок в раздевалке, чтобы все были друг за друга. Буду брать на себя эту ответственность вместе с другими оставшимся ребятами. Уверен, что за счёт этого новички «Динамо» лучше адаптируются к команде и быстро вольются в новую среду. Не сомневаюсь в том, что мы снова построим отличный коллектив.

— На протяжении последних сезонов вы были ассистентом Вадима Шипачёва, сейчас пришло время самому стать капитаном команды? Генменеджер Алексей Сопин недавно рассказал, что ждёт, что именно вы поведёте «Динамо» за собой.

— Если ждут, значит, поведу. Почему нет? Не моё дело судить – готов я к статусу капитана или нет, но в любом случае я готов вести команду за собой. Всегда старался делать это и раньше. Если говорить о капитанстве, то ещё до появления Вадима в клубе в моей карьере уже были случаи, когда я выходил на лёд с капитанской литерой (Андрей Миронов является самым молодым капитаном в истории «Динамо» в КХЛ: 10 октября 2016 года защитник исполнил обязанности капитана в матче с «Медвешчаком» в возрасте 22 лет и 2 месяцев. – Прим. «Чемпионата»).

Но дело-то вообще не в нашивке. К, А, да хоть Б или В, можно любую букву алфавита написать, это просто нашивка. Суть заключена в самом человеке, и ещё раз повторюсь – самое главное для нас в новом сезоне – это построить семью и сделать единый коллектив. Нужно создать боевую команду, которая будет бороться за высокие места и будет способна решать самые высокие задачи. Дело в людях и коллективе, а не в каких-то литерах на форме.

Андрей Миронов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Вдруг Ерёменко соскучится за пару месяцев и ещё вернётся на лёд?»

— В это межсезонье произошло и ещё одно событие, которое все причастные люди к клубу старались максимально отодвинуть – легендарный голкипер Александр Ерёменко всё-таки завершил свою великую карьеру. Есть ли жизнь в «Динамо» без Александра?

— Как жить, как жить. Пока не знаю. Во-первых, хочу выразить Сашке огромную благодарность за то, что он столько много времени провёл в «Динамо». Он кумир, пример для подражания и просто замечательный человек, как в быту, так и в спортивном плане. Конечно, поначалу всем будет очень непривычно без него, потому что все привыкли к его доброте, профессионализму и игре.

Сейчас у всех отпуск, и народ не сильно замечает произошедшее, но посмотрим, что будет, когда начнётся сезон. Я желаю ему только успехов во всех начинаниях, которые у него будут. Ну и вдруг сейчас пройдёт пару месяцев – он соскучится и ещё вернётся на лёд? Кто же об этом знает?

— Но пока этого не произошло, уже успели осознать тот факт, что из действующих игроков «Динамо» вы остались последним хоккеистом, выигрывавшим с клубом Кубок Гагарина?

— Это да, мы прекрасно об этом знали, когда вместе с Ерёменко последние сезоны вместе играли в «Динамо». Но тот Кубок Гагарина – уже давно история. Надо завоёвывать новые Кубки, а не жить прошлыми воспоминаниями. Будешь жить историями – так и доживёшь без новых побед до конца карьеры.

Александр Ерёменко и Андрей Миронов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Точно не буду судить уехавших легионеров. Не знаю, как бы сам повёл себя на их месте»

— Какие-то особенные ассоциации возникают с числом 642?

— Прекрасно знаю этот ориентир. Это количество матчей, которое Вышедкевич провёл за московское «Динамо». Лучший результат за всю историю клуба. Буду стараться превзойти его достижение, по-другому никак. Но для этого нужно ещё работать и работать.

— Когда 10 лет назад вы только начинали свою карьеру в «Динамо», опытный Илья Горохов фактически брал над вами шефство. Сейчас уже сами находитесь в клубе на правах опытного защитника – готовы настолько сильно помогать тому же Василию Мачулину, который во время предсезонных сборов будет биться за попадание в состав.

— Не только я готов, но и вся наша команда. Всегда было, есть и будет, что опытные игроки стараются помогать молодёжи. Никто никогда не отказывался от помощи, лично я всегда был открыт для других ребят и старался подсказывать какие-то вещи. В этом сезоне в КХЛ дебютировал Никита Новиков, какие-то нюансы рассказывал и ему. В первую очередь это касалось даже не хоккейных вещей, а каких-то моментов в раздевалке и бытовых вопросов. Такие моменты всегда присутствуют в команде, за счёт этого и создаётся коллектив. Когда эти ребята подрастут, потом уже сами будут подсказывать другим молодым игрокам, которые будут приходить в команду.

— За последнее время школа московского «Динамо» подготовила для основного состава приличное количество защитник – это и вы, и Артём Волков, и Егор Зайцев, и Никита Новиков, где-то рядом Андрей Прибыльский, на подходе Мачулин. Почему школа удачнее готовит игроков обороны, нежели форвардов и вратарей?

— Чтобы отвечать на такой вопрос, нужно хорошо знать политику школы, а я её давно закончил. Мне кажется, просто не бывает такого, чтобы одна школа разом подготовила супервратаря, суперзащитника и супернападающего. Всему нужно своё время. Школа «Динамо» действительно воспитала много неплохих защитников, может быть, дальше она будет готовить нападающих и вратарей. Опять же – здесь многое зависит от индивидуального подхода, от того тренера, который работает с определённым годом рождения – как он видит игру, какой тактики придерживается. Вопрос родителей – кто-то забирает детей и отдаёт в другую школу, а кто-то, наоборот, приводит. Очень глубокий вопрос, обсуждать который можно довольно долго.

Андрей Миронов Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

— Какой позиции придерживаетесь относительно отъезда легионеров из клуба в плей-офф? Мнения ведь разделились: кто-то называет О’Делла предателем, а другие говорят, что у него не было другого выхода.

— Если честно, не хочется оценивать данную ситуацию и излагать какие-либо свои мысли на сей счёт. Просто скажу, что точно не буду никого судить, потому что не знаю, как бы сам повёл себя, если бы оказался в такой ситуации, играя за границей. Может быть, повёл бы себя точно так же, а может быть, и по-другому. Поэтому не намерен никого осуждать, тем более что не знаю на 100% всей ситуации, в которой находились Эрик и другие иностранцы. У каждого из них своя история – посольства, семьи, жёны, дети. У каждого здесь всё индивидуально.

«Болельщикам «Динамо» нужно успокоиться и не рубить голову с плеч»

— Два года назад, отвечая на вопрос о ещё одной возможности сыграть в НХЛ, вы сказали: «Будет хороший вариант, будет хорошая возможность, с удовольствием поеду». Сейчас придерживаетесь прежнего мнения или уже окончательно перестроились на карьеру в России?

— Сложный вопрос. Будут предложения – буду рассматривать. Хотелось бы ещё поиграть в НХЛ, но никто не знает, как всё сложится. Говорить голословно, что на следующий сезон я точно поеду в НХЛ, у меня уже возраст не тот. Да и нет конкретных предложений для подобных разговоров.

— Вы уже поиграли в Северной Америке и прекрасно понимаете, как всё устроено за океаном. В этой связи не удивляет, когда в НХЛ отправляются игроки в статусе того же Богдана Тринеева, которому, наверное, более полезно было бы провести как минимум следующий сезон в России?

— Никто не знает, на каких условиях Богдан поехал в «Вашингтон». Тот же Клим Костин возвращался в Россию на правах аренды, выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» и отправился обратно в «Сент-Луис». Ещё не разговаривал с Богданом и не знаю, на каких условиях он подписался с «Кэпиталз». Может быть, ещё вернётся в «Динамо» по аренде и проведёт здесь несколько лет? Не могу говорить за него, потому что не знаю всех деталей. Здесь работает индивидуальный подход – кто на что готов и кто на что способен.

— Такой финальный вопрос-напутствие. Многие болельщики «Динамо» с большой тревогой наблюдают за тем, что сейчас происходит с клубом в плане селекционной работы, и превалируют комментарии, что теперь бы в плей-офф попасть, и это уже будет за счастье. Что можете сказать тем, кто поддался паническим настроениям?

— Во-первых, действительно всем нужно немного успокоиться и не рубить голову с плеч. Ещё даже предсезонка не началась, а уже сделаны глобальные выводы. Как там говорится – цыплят считают по весне? Понятно, что какие-то вещи можно сказать и написать сгоряча, но хочется пожелать всем, чтобы верили и поддерживали команду. И тогда всё будет хорошо.