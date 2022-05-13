Кросби после грубого хита Трубы не вышел на тренировку перед шестым матчем с «Рейнджерс»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби пропустил тренировку команды перед шестым матчем серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-2), сообщает журналист Мишель Кречиоло в «твиттере».

Капитан гостей Сидни Кросби получил травму в пятой встрече в середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Питтсбурга». Канадский форвард пропустил силовой приём защитника хозяев Джейкоба Трубы и не смог продолжить встречу. Главные арбитры встречи Гарретт Рэнк и Вес Макколи не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «синерубашечников».

Напомним, в ночь с 11 на 12 мая в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.