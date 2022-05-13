Будро останется главным тренером «Ванкувера». Клуб в текущем сезоне не попал в плей-офф

«Ванкувер Кэнакс» объявил о продлении соглашения с главным тренером Брюсом Будро.
«Мы рады видеть желание Брюса вернуться в «Кэнакс» в следующем сезоне. Он проделал большую работу с момента прибытия в Ванкувер, и мы очень хотим, чтобы команда продолжала выступать под его руководством так же, как и во второй половине сезона», — приводит слова генерального менеджера «косаток» Патрика Альвина официальный сайт клуба.
«Я всегда хотел вернуться, чтобы тренировать эту команду. Я люблю организацию, город, болельщиков и игроков. Я также благодарен за предоставленную мне возможность продолжать строить то, что мы начали», — сказал Будро.
67-летний Будро стал главным тренером «Кэнакс» 5 декабря 2021 года. Он стал лишь третьим тренером в истории НХЛ, выигравшим свои первые семь матчей с новой командой, сравнявшись с Джеффом Уордом («Калгари Флэймз», сезон-2019/2020) и Жаком Лемером («Нью-Джерси Дэвилз», сезон-1993/1994). С момента прихода на пост в середине сезона Будро 32 победам и 74 набранным очкам — второй лучший результат по проценту очков (0,649) в Тихоокеанском дивизионе за это время.
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