«Флорида» обыграла «Вашингтон» в овертайме и вышла в полуфинал Востока

Завершился шестой матч 1/4 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталс» в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.
В составе «Вашингтона» забитыми шайбами отметились Ник Дауд, Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши. Голевые передачи на свой счёт записали Гарнет Хэтэуэй, Джастин Шульц, Тревор ван Римсдайк, Энтони Манта, а также российский нападающий Евгений Кузнецов.
У гостей в этой встрече забивали Райан Ломберг, Клод Жиру и Александр Барков. Результативными передачами отметились Патрик Хёрнквист, Ээту Луостаринен, Аарон Экблад, Картер Вераге, Клод Жиру и Маккензи Уигар.
Основное время матча закончилось вничью – 3:3.
На третьей минуте овертайма за «Флориду» шайбу забросил Картер Вераге, чем принёс победу своей команде.
Таким образом «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.
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