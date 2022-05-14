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«Флорида» обыграла «Вашингтон» в овертайме и вышла в полуфинал Востока

«Флорида» обыграла «Вашингтон» в овертайме и вышла в полуфинал Востока
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Завершился шестой матч 1/4 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталс» в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе «Вашингтона» забитыми шайбами отметились Ник Дауд, Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши. Голевые передачи на свой счёт записали Гарнет Хэтэуэй, Джастин Шульц, Тревор ван Римсдайк, Энтони Манта, а также российский нападающий Евгений Кузнецов.

У гостей в этой встрече забивали Райан Ломберг, Клод Жиру и Александр Барков. Результативными передачами отметились Патрик Хёрнквист, Ээту Луостаринен, Аарон Экблад, Картер Вераге, Клод Жиру и Маккензи Уигар.

Основное время матча закончилось вничью – 3:3.

На третьей минуте овертайма за «Флориду» шайбу забросил Картер Вераге, чем принёс победу своей команде.

Таким образом «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дауд (Хэтэуэй) – 23:44 (5x5)   1:1 Ломберг (Хёрнквист, Луостаринен) – 26:13 (5x5)   2:1 Бекстрём (Шульц, ван Римсдайк) – 41:37 (5x5)   2:2 Жиру (Экблад, Вераге) – 48:18 (5x5)   2:3 Барков (Жиру, Уигар) – 54:17 (5x5)   3:3 Оши (Манта, Кузнецов) – 58:57 (6x4)   3:4 Вераге (Жиру, Шьяро) – 62:46 (5x5)
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