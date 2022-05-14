«Вашингтон» не смог преодолеть первый раунд плей-офф в четвёртый раз подряд с 2018 года

Состоялся шестой матч 1/4 плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма, что позволило «Флориде» победить в серии 4-2.
Таким образом, «Вашингтон» не смог преодолеть первый раунд плей-офф в четвёртый раз подряд после того, как в 2018 году команда стала победителем Кубка Стэнли. После той победы во всех следующих сериях первого раунда плей-офф «Кэпиталз» проиграли. Они уступали «Каролине Харрикейнз» (3-4, 2019 год), «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4, 2020 год), «Бостон Брюинз» (1-4, 2021 год), а также «Флориде Пантерз» (2-4) в нынешнем розыгрыше.
Напомним, за «Вашингтон» выступают российские хоккеисты Илья Самсонов, Александр Алексеев, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
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