Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 13 на 14 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и один – в Западной.



«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:5



«Рейнджерс» сравняли счёт в серии с «Питтсбургом» (3-3), а голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестёркин отметился результативной передачей. Отметим, в составе «Пингвинз» отличился российский нападающий Евгений Малкин.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Флорида Пантерз» – 3:4 ОТ



«Флорида» выиграла серию у «Вашингтона» со счётом 4-2. В шестом матче серии единственный россиянин, набравший очки, – Евгений Кузнецов, отметившийся результативной передачей.

«Даллас Старз» – «Калгари Флэймз» – 4:2



«Даллас» одержал победу и перевёл серию в седьмой матч (3-3).

Сетка плей-офф Кубка Стэнли — 2022