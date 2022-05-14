Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 13 на 14 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и один – в Западной.
«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:5
«Рейнджерс» сравняли счёт в серии с «Питтсбургом» (3-3), а голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестёркин отметился результативной передачей. Отметим, в составе «Пингвинз» отличился российский нападающий Евгений Малкин.
«Вашингтон Кэпиталз» – «Флорида Пантерз» – 3:4 ОТ
«Флорида» выиграла серию у «Вашингтона» со счётом 4-2. В шестом матче серии единственный россиянин, набравший очки, – Евгений Кузнецов, отметившийся результативной передачей.
«Даллас Старз» – «Калгари Флэймз» – 4:2
«Даллас» одержал победу и перевёл серию в седьмой матч (3-3).
Сетка плей-офф Кубка Стэнли — 2022
- 14 мая 2022
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- 13 мая 2022
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