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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 13 на 14 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и один – в Западной.

«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:5

«Рейнджерс» сравняли счёт в серии с «Питтсбургом» (3-3), а голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестёркин отметился результативной передачей. Отметим, в составе «Пингвинз» отличился российский нападающий Евгений Малкин.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Картер (Капанен, Петтерссон) – 14:12 (5x5)   2:0 Раст (Гюнцель) – 15:48 (5x5)   2:1 Зибанеджад (Строум, Фокс) – 25:05 (5x4)   2:2 Зибанеджад (Фокс, Линдгрен) – 26:21 (5x5)   2:3 Крайдер (Зибанеджад, Шестёркин) – 33:48 (5x4)   3:3 Малкин – 36:36 (5x5)   3:4 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 58:32 (5x5)   3:5 Копп (Руни, Фокс) – 59:33 (en)

«Вашингтон Кэпиталз» – «Флорида Пантерз» – 3:4 ОТ

«Флорида» выиграла серию у «Вашингтона» со счётом 4-2. В шестом матче серии единственный россиянин, набравший очки, – Евгений Кузнецов, отметившийся результативной передачей.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дауд (Хэтэуэй) – 23:44 (5x5)   1:1 Ломберг (Хёрнквист, Луостаринен) – 26:13 (5x5)   2:1 Бекстрём (Шульц, ван Римсдайк) – 41:37 (5x5)   2:2 Жиру (Экблад, Вераге) – 48:18 (5x5)   2:3 Барков (Жиру, Уигар) – 54:17 (5x5)   3:3 Оши (Манта, Кузнецов) – 58:57 (6x4)   3:4 Вераге (Жиру, Шьяро) – 62:46 (5x5)

«Даллас Старз» – «Калгари Флэймз» – 4:2

«Даллас» одержал победу и перевёл серию в седьмой матч (3-3).

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хинц (Павелски, Робертсон) – 14:52 (5x5)   2:0 Раффль (Кивиранта) – 26:04 (5x5)   2:1 Стоун (Годро, Ткачук) – 28:09 (5x5)   2:2 Баклунд (Стоун, Андерссон) – 31:59 (5x5)   3:2 Хейсканен (Факса, Сутер) – 37:32 (5x5)   4:2 Сегин (Хинц, Раффль) – 59:18 (en)

Сетка плей-офф Кубка Стэнли — 2022

Сетка плей-офф Кубка Стэнли — 2022
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