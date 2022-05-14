Расписание матчей второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Сегодня, 14 мая, состоится второй игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах – Хельсинки и Тампере (Финляндия).
В этот день состоится шесть встреч: по три – в рамках групп А и В.
Расписание матчей:
Группа А
12:20 мск, Дания — Казахстан;
16:20 мск, Швейцария — Италия;
20:20 мск, Словакия — Германия.
Группа В
12:20 мск, Швеция — Австрия;
16:20 мск, Чехия — Великобритания;
20:20 мск, Латвия — Финляндия.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
- 14 мая 2022
-
10:30
-
10:13
-
10:00
-
09:33
-
09:30
-
08:53
-
08:44
-
08:29
-
08:12
-
07:50
-
07:38
-
07:24
-
07:24
-
07:15
-
06:51
-
06:40
-
06:40
-
06:26
-
06:24
-
06:22
-
06:18
-
06:08
-
06:05
-
05:58
-
05:51
-
05:47
-
05:33
-
05:33
-
04:56
-
04:48
-
04:11
-
03:47
-
03:45
-
02:58
- 13 мая 2022
-
23:55