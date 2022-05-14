Расписание матчей второго игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Сегодня, 14 мая, состоится второй игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах – Хельсинки и Тампере (Финляндия).



В этот день состоится шесть встреч: по три – в рамках групп А и В.



Расписание матчей:



Группа А



12:20 мск, Дания — Казахстан;

16:20 мск, Швейцария — Италия;

20:20 мск, Словакия — Германия.



Группа В



12:20 мск, Швеция — Австрия;

16:20 мск, Чехия — Великобритания;

20:20 мск, Латвия — Финляндия.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.