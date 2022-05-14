Кожевников: «Вашингтон» стареет, но у Овечкина будет шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на вылет «Вашингтон Кэпиталз», где играет российский форвард Александр Овечкин, из Кубка Стэнли – 2022.
«Конечно, Овечкин расстроен, но он уже выигрывал Кубок Стэнли. Многое меняется, команда стареет. Ничего страшного. «Вашингтон» неплохо играл в этом году, Саша нас порадовал. У него будут шансы выиграть ещё один Кубок, без сомнений», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».
- 14 мая 2022
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