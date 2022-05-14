Болельщица «Вашингтона»: просто доведите Овечкина до 895 голов, и пусть завершает карьеру

Болельщица «Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на вылет из Кубка Стэнли – 2022 столичной команды, за которую играет российский форвард Александр Овечкин.



«Сомневаюсь, что «кэпс» поборются за ещё один Кубок при Овечкине. Костяк слишком старый, и не уверена, что у нас есть «тот самый» вратарь. Просто доведите Овечкина до 895 голов и пусть завершает карьеру», – написала болельщик.



Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».



На счету Овечкина на данный момент 780 голов, и он занимает третье место в снайперской гонке НХЛ в истории всех времён. У легендарного канадца Уэйна Гретцки 894 шайбы.