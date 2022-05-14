Считают, что время «столичных» ушло, и единственное, что остаётся — смириться и ждать, когда Ови побьёт рекорд Гретцки.

«Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли». Что говорят в Америке о провале «Вашингтона»

Сезон для Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова, Ильи Самсонова и всего «Вашингтона» закончен. Они вылетели из плей-офф в первом раунде после поражения от «Флориды» в шестом матче серии.

Но сначала была безумная радость и проблеск надежды, когда Ти Джей Оши сравнял счёт за минуту до финальной сирены. «Вы уже слышали это миллион раз. Овечкин празднует голы партнёров больше, чем собственные. Сегодня он улётно отпраздновал невероятный гол Оши. Овечкин практически выпрыгнул из «Кэпитал Уан-Арены», потом покатился не туда и чуть не упал на лёд. Как будто он полностью потерял контроль над своим телом. Дальше – овертайм», — радовались авторы сайта RMNB.

Овертайм был недолгим – MVP всей серии Картер Вераге в очередной раз зарешал в овертайме. «Это был удар под дых», — заключил RMNB.

«Долбанутая ситуация»

На пресс-конференции на Овечкине и Бекстрёме не было лица. Капитан «Вашингтона» говорил, что ответственность за поражение лежит на лидерах, и ругался матом.

«Мы могли выигрывать в каждом матче. Выходили вперёд и сами продули. Особенно после 3:0, было тяжело потом вернуться в игру, но вы видели, что это была настоящая битва. Мы вышли вперёд, потом соперник вышел вперёд, мы сравняли счёт. Я не видел гол в овертайме, может, там был неудачный отскок, но поражение есть поражение.

После Кубка Стэнли мы ни разу не прошли первый раунд? Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Ответственность за такой исход лежит на всех – на мне, на Бекстрёме, на Оши, на Карлсоне. На всех. Это какая-то долбанутая ситуация», — Ови использовал словцо покрепче, которое на видео потом запикали.

Остальные игроки тоже сетовали на то, что сами упустили серию из своих рук.

«Для успеха в плей-офф надо уметь удерживать преимущество. Не знаю, что ещё сказать. Мы виноваты. Это разочаровывает. Не только в этой игре, но и во всех остальных. У «Флориды» очень хорошая атака, им не нужно много времени, чтобы раскрутить её. Они забивают одну и раскочегариваются, начинают катить. Фактически мы сами отдали им эту серию», — отметил Бекстрём.

Александр Барков и Овечкин Фото: nhl.com

«Последние три матча были в наших руках в третьем периоде или в какой-то другой момент игры. Но мы не смогли воспользоваться своими шансами. Не смогли закрыть перед соперником дверь. В плей-офф предел ошибки так мал – один неудачный отскок, одна ошибка может полностью развернуть игру. Ты думаешь, что поедешь во Флориду при счёте 3-1, а внезапно оказывается 2-2. Ведёшь 3:0, проигрываешь 3:5. Сегодня вели 2:1 за 10 минут до конца — и внезапно уже уступаем в счёте на последних минутах. Всё так быстро происходит, мы просто не смогли удержать победный счёт, по-другому не скажешь», — согласился Ти Джей Оши.

«Не раз серия была в наших руках. От этого ещё больнее, особенно сейчас. Больше мне нечего сказать», — говорил Джон Карлсон.

«Вашингтон» включил фазу «Ови гонится за Гретцки» и выключил фазу «Претендент на Кубок»

Североамериканские журналисты рассуждали на тему здоровья Ови и будущего «Вашингтона».

«Ови страдает. Нереальная регулярка, получил травму прямо накануне плей-офф, потерял Тома Уилсона на второй минуте первой игры, и всё равно мог выиграть эту серию. Он – лучший снайпер всех времён, у него есть Кубок, и всё равно он расстраивается больше всех. «Долбанутая ситуация», — написал автор блога на Barstool Sports Эрик Натан.

«Меньшинство было великолепно, как и Ти Джей Оши. Вратари сыграли нормально, но им надо было переплюнуть Бобровского, и они не смогли. Травма Уилсона сказалась, и очевидно, что Овечкин не был полностью здоров», — считает журналист Newsday Тед Старки.

«Овечкин велик, но если он не дойдёт хотя бы до ещё одного финала Кубка Стэнли, его карьера не будет полной в глазах большинства болельщиков «Вашингтона». И, надеюсь, в его собственных глазах тоже», — считает экс-журналист ESPN и New York Times Майк Вайз.

«Можно смело говорить, что сейчас «Кэпиталз» вошли в фазу «Ови гонится за Гретцки» и выключили фазу «Претендент на Кубок Стэнли». Результаты показывают, что это произошло уже несколько лет назад», — заключил редактор Washington Post Дэвид Малиц.

«Теперь, когда «Вашингтон» в четвёртый раз подряд вылетел в первом раунде, они могут сосредоточиться на том, чтобы Алекс Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Похоже, что этот рынок только это сейчас и волнует», — написал журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл.

«Брайан Маклеллан в непростой ситуации. У него опытная команда, достаточно хорошая, чтобы попадать в плей-офф, но недостаточно хорошая, чтобы зайти далеко в розыгрыше. Состав команды строится вокруг 36-летнего Овечкина, который будет в центре главной истории хоккея – погони за рекордом Уэйна Гретцки.

Из-за этой погони, а если конкретнее, из-за обещаний, которые были сделаны Овечкину перед тем, как он подписал новый контракт, полноценной перестройки не случится, пока Восьмёрка здесь играет. Так чего ожидать дальше? Если вы болельщик «Вашингтона», вот вам маленький совет. Расслабьтесь и наслаждайтесь Шоу Овечкина в следующие несколько лет», — считает автор The Athletic Тарик Эль-Башир.

Болельщики тоже в основном согласны, что ещё одного чемпионского титула Александру Овечкину не видать.

— Алекс Овечкин поистине великолепен всё время, что играет в «Вашингтоне», но мы, вероятно, закончим только с одним Кубком Стэнли при всех его достижениях.

— Сомневаюсь, что «кэпс» поборются за ещё один Кубок при Овечкине. Костяк слишком старый, и не уверена, что у нас есть «тот самый» вратарь. Просто доведите Овечкина до 895 голов и пусть завершает карьеру.

— Грустно, что Овечкин больше никогда не выиграет Кубка Стэнли. Он заслуживал большего.