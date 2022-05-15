Определилась первая пара второго раунда Кубка Стэнли на Востоке

Благодаря победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче (2:1) стала известна первая пара второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции.



«Молнии» встретятся с «Флоридой Пантерз», которая прошла «Вашингтон Кэпиталз».



Счёт в серии между «Флоридой» и «Вашингтоном» — 4-2 в пользу первых, что позволило им выйти в 1/2 финала Восточной конференции НХЛ.



Первая встреча между «Тампой» и «Торонто» завершилась разгромной победой «листьев» со счётом 5:0. Второй поединок остался за «молниями» (5:3). Затем снова выиграл «Торонто» (5:2). В четвёртом матче «Тампа» обыграла клуб из Канады со счётом 7:3. В пятой игре победил «Торонто» (4:3). В шестом поединке «молнии» выиграли в овертайме со счётом 4:3.

«Флорида» прошла «Вашингтон» с общим счётом в серии 4-2. Первый матч выиграл «Вашингтон» со счётом 4:2. Во втором поединке «Флорида» обыграла «столичных» — 5:1. Затем «Вашингтон» разгромил «Пантерз» со счётом 6:1. В последних трёх поединках победила «Флорида» (3:2от, 5:3, 4:3от).