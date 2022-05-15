«Эдмонтон» в решающем матче серии победил «Лос-Анджелес» и вышел в полуфинал Запада

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся решающий, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.
Заброшенными шайбами в составе «Эдмонтона» отметились защитник Коди Сеси и нападающий Коннор Макдэвид. Вратарь «Кингз» Джонатан Куик отразил 40 бросков из 42. Его визави из «Ойлерз» Майк Смит совершил 29 спасений.
Отметим, что в полуфинале Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» встретится с победителем пары «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз». Команды выявят победителя серии (3-3) в седьмом матче, который пройдёт в Калгари (Канада) завтра, 16 мая, в 04:30 мск. Во второй серии 1/2 финала Запада сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».
- 15 мая 2022
-
09:15
-
09:00
-
08:31
-
08:21
-
08:05
-
07:47
-
07:04
-
06:23
-
05:51
-
05:43
-
04:53
-
04:48
-
02:20
-
00:00
- 14 мая 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:25
-
23:03
-
22:37
-
22:33
-
22:19
-
21:50
-
21:13
-
20:58
-
20:43
-
20:15
-
19:42
-
19:15
-
19:00
-
18:38
-
18:34
-
18:11
-
17:55
-
17:29
-
17:00