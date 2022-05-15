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«Эдмонтон» в решающем матче серии победил «Лос-Анджелес» и вышел в полуфинал Запада

«Эдмонтон» в решающем матче серии победил «Лос-Анджелес» и вышел в полуфинал Запада
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся решающий, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.

Заброшенными шайбами в составе «Эдмонтона» отметились защитник Коди Сеси и нападающий Коннор Макдэвид. Вратарь «Кингз» Джонатан Куик отразил 40 бросков из 42. Его визави из «Ойлерз» Майк Смит совершил 29 спасений.

Отметим, что в полуфинале Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» встретится с победителем пары «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз». Команды выявят победителя серии (3-3) в седьмом матче, который пройдёт в Калгари (Канада) завтра, 16 мая, в 04:30 мск. Во второй серии 1/2 финала Запада сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
15 мая 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сеси (Макдэвид, Драйзайтль) – 33:15 (5x5)   2:0 Макдэвид (Ямамото, Кулак) – 56:07 (5x5)
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