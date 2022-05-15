Брейден Пойнт получил травму после контракта с Джордано. Он не смог продолжить игру

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, на счету которого четыре очка (2+2) в серии с «Торонто Мэйпл Лифс», не смог продолжить игру в седьмом матче после контакта с защитником «Торонто» Майком Джордано. Хоккеист пытался сыграть через боль, но всё равно досрочно завершил матч.

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Сегодня, 15 мая, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.



В составе «Тампы» в этой игре дублем отметился Ник Пол, которого обменяли в дедлайн из «Оттавы Сенаторз», а автором единственного гола «Торонто» стал Морган Райлли.