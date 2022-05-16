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Шестёркин — самый молодой голкипер «Рейнджерс», выигравший свой первый 7-й матч плей-офф

Шестёркин — самый молодой голкипер «Рейнджерс», выигравший свой первый 7-й матч плей-офф
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию.

Российский голкипер Игорь Шестёркин одержал победу в своём первом седьмом матче в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. На данный момент ему 26 лет и 136 дней. Таким образом, он стал самым молодым голкипером в истории клуба, победившим в своём первой седьмом матче серии. До этого рекорд был за Майком Рихтером, который добился этого достижения в возрасте 27 лет и 247 дней.

В полуфинальном матче команда встретится с «Каролиной Харрикейнз», которая выиграла серию у «Бостон Брюинз» (4-3).

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