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Заместитель комиссионера НХЛ заявил, что Кубок Стэнли не приедет в Россию в межсезонье

Заместитель комиссионера НХЛ заявил, что Кубок Стэнли не приедет в Россию в межсезонье
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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что Кубок Стэнли не получится привезти в Россию после окончания плей-офф НХЛ в случае, если обладателем трофея станет российский игрок.

«Я не уверен насчёт того, что на данный момент такой вопрос рассматривается, но думаю, что Кубок Стэнли не получится привезти в Россию в это межсезонье», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, в плей-офф НХЛ завершился первый раунд. В 1/4 финала сыграют следующие пары:

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»;
«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз»;
«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».

Первые встречи состоятся в среду, 18 мая. Действующим обладателем трофея является «Тампа».

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