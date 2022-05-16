Заместитель комиссионера НХЛ заявил, что Кубок Стэнли не приедет в Россию в межсезонье

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что Кубок Стэнли не получится привезти в Россию после окончания плей-офф НХЛ в случае, если обладателем трофея станет российский игрок.



«Я не уверен насчёт того, что на данный момент такой вопрос рассматривается, но думаю, что Кубок Стэнли не получится привезти в Россию в это межсезонье», — приводит слова Дэйли ТАСС.



Напомним, в плей-офф НХЛ завершился первый раунд. В 1/4 финала сыграют следующие пары:



«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»;

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз»;

«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз».



Первые встречи состоятся в среду, 18 мая. Действующим обладателем трофея является «Тампа».