Шестёркина зря злили фанаты, Капризов — пока не Макдэвид. Итоги старта плей-офф НХЛ

Во второй раунд прошли все те, от кого это и ожидалось, хотя хоккей в большинстве серий был равным.

С чувством глубокого удовлетворения отметим: в превью первого раунда авторы «Чемпионата» угадали исходы восьми серий из восьми. Впрочем, это показывает и то, что первый раунд этого года был сравнительно предсказуемым, несмотря на необычайную плотность и постоянные седьмые матчи. Все победители дивизионов прошли дальше, а проход посеянных ниже «Тампы» и «Сент-Луиса» сложно назвать реальными сенсациями. Как прошли эти восемь серий?

Дело — Труба

Счёт в серии 3-1, «Питтсбург» ведёт 2:0 в середине пятой игры — что может пойти не так? На этом месте Джейкоб Труба передаёт привет и выводит из игры Сидни Кросби в моменте, где вряд ли можно найти удаление. Впрочем, даже если бы Трубе вдруг дали «5+20», это вряд ли компенсировало потерю капитана и лидера команды. Простой факт: за полторы игры без Кросби счёт — 10:4 в пользу «Рейнджерс». В каком состоянии 87-й номер вернулся на площадку в седьмой игре, не совсем понятно.

«Питтсбург» создал больше моментов, чем соперник, в шести играх из семи. В целом по серии соотношение ожидаемых голов — 60% на 40%, и это самый большой разрыв из восьми серий. «Рейнджерс» продолжили играть так же никак, как и по ходу регулярного чемпионата, их лидеры были малозаметны на льду (в том числе и Панарин, который отыгрался только победным голом в серии). Однако эту «никаковость» со стороны «Пингвинов» уравновесили отсутствие лидера и третий голкипер в воротах.

Сейв Игоря Шестёркина на Броке Макгинне Фото: nhl.com

Рано фанаты «Питтсбурга» зубоскалили со своими кричалками «Иго-о-о-орь», а российские журналисты раскапывали, как клубы КХЛ не захотели брать Луи Доминга. На дистанции длиннее, чем четыре матча, два вратаря вернулись к своему обычному уровню — и Шестёркин доказал свою элитность не только сейвами, но и голевыми пасами через всю площадку.

Плохая новость для «Рейнджерс»: у них есть только один козырь во втором раунде. Хорошая новость: зато какой! Шестёркин — это тот человек, который может вытаскивать серии в одиночку. Правда, глубина состава у «Каролины» такая, что Трубе надо въехать минимум в трёх игроков для каких-то шансов.

Жертвы равенства

Статистика семиматчевой серии говорит об удивительном равенстве по всем показателям. За семь матчей «Тампа» забила лишь на один гол больше, «Торонто» нанёс на один бросок и создал на два голевых момента больше, суммарная разница xG за семь игр — 0,7, на уровне статистической погрешности. В общем, «Торонто» сыграл на уровне чемпионов — и все равно проиграл, упустив серию с 3-2.

Такой исход очень сложно осмыслить — вроде бы можно сказать, что команда на правильном пути, но это вообще-то уже шестой подряд вылет в первом раунде, четыре из них прошли уже с Джоном Таваресом в составе. И не каждый год на пути была «Тампа» — оправдать вылеты от «Коламбуса» и «Монреаля» годами ранее как-то сложнее.

При этом осталось вопросом, выкладывалась ли «Тампа» по полной в каждой из этих семи игр. У наблюдателей осталось впечатление, что чемпионы включились на максимум только при 2-3 и выдали максимально уверенную седьмую игру. Конечно, это рискованно — но после 0-4 от «Коламбуса» «молнии» стали чуть ли не самой стальной по характеру командой лиги, которая после этого ни разу не допустила двух подряд поражений в плей-офф.

Остон Мэттьюс (в центре) Фото: nhl.com

Перед «Торонто», как и в прошлые годы, встаёт простой вопрос: верна ли стратегия построения команды вокруг четырёхголового атакующего чудища, или всё-таки проблемы этой команды. остаются чисто ментальными? «Тампа» образца 2015-2019 годов тоже была похожа на этот вариант «листьев», но там изначально был более сбалансированный состав. Вряд ли проблемы «Торонто» решатся банальным поиском своих Коулмана и Гудроу.

Примерно такая же ситуация сложилась и у любимого соперника «Торонто» — «Бостон» дошёл до семи игр, не был хуже соперника по семи матчам, но все равно проиграл. Разрыв по xG за всю серию — 0,18, правда, на площадке это достигалось за счёт того, что обе команды намного лучше реализовывали свои моменты в домашних матчах.

С точки зрения движения и оборонительного хоккея, пожалуй, это была лучшая серия, которую могла преподнести современная НХЛ — никаких ловушек в средней зоне, быстрая вертикальная игра переходила из одной зоны в другую, соперники моментально накрывали друг друга, и форчек «Брюинз» точно не уступал «Каролине», которая в последние пару лет стала чуть ли не самой прессингующей командой лиги.

Что же не получилось? Процент отражённых бросков у «Бостона» по серии ниже — «спасибо» Линусу Улльмарку, полностью провалившему две первые игры. Кроме этого, показалось, что при всех ярости и натиске «Бостону» не хватило креатива — у клуба очень боевые нижние звенья, но сложно представить, что нашёлся бы человек, зарешавший момент в одиночку, как Ник Пол у «Тампы».

Блюз миннесотских сердец

Чудес не бывает — средние игроки с одним успешным сезоном в карьере редко стреляют в плей-офф (конечно, если только это не «Вегас»-2018). «Миннесота» выдала выдающуюяся регулярку за счёт прорывов внезапных героев, но в плей-офф оказалось, что Кирилл Капризов — это всё равно половина команды, которая забивает половину её голов. Против другой регулярочной команды, возможно, такого могло бы хватить. Против «Сент-Луиса» — нет.

При этом по ходу серии «Блюз» столкнулись с ужасными кадровыми проблемами: из-за травм команда потеряла половину своих защитников, причём уже при счёте 1-2. Крэйг Берюбе выбрал неортодоксальное решение — вместо классической для НХЛ схемы «6+12» он играл «7+11». Замена форварда на лишнего защитника помогла снизить нагрузку с парней, некоторые из которых вообще проводили первый в сезоне матч в основе. Кроме того, в ворота вовремя вернулся Джордан Биннингтон, который выдал выступление уровня чемпионского года — и такие простые решения поставили нападение «Миннесоты» в тупик.

Райан О'Райлли и Джордан Биннингтон Фото: nhl.com

Но при этом в атаке «Сент-Луис» оставался таким же глубоким даже с неполным комплектом форвардов: в плей-офф есть буквально 2-3 команды, которые могут позволить себе выпускать Бучневича и Тарасенко в третьем звене. Прогресс Кайру и Томаса наложился на то, что старые лидеры команды выступили так, как от них и ожидали.

Быстро об остальных

Перед стартом плей-офф главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер говорил, что выход в первом раунде на «Колорадо» будет лишь тратой восьми дней. Он полностью угадал с прогнозом — критичной для «Предаторз» оказалась травма Юусе Сароса, с которым один матч цеплять было можно. Без первого вратаря — извините.

А почему же сам Саттер и его «Калгари» затянули серию с «Далласом», 15-й командой регулярки, до овертайма седьмой игры? «Старз» своей регуляркой заставили нас забыть, что в плей-офф они могут быть «Айлендерс» Запада и тягучей игрой создавать проблемы любому сопернику.

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Но всё-таки основная причина этого — вратарь Джейк Эттингер. Три цитаты: «Отдайте Эттингеру «Конн Смайт» прямо сейчас» (журналист Эллиотт Фридман), «Лучшая игра вратаря в плей-офф, что я видел» (живая легенда Пол Биссоннетт) и «Эттингер — MVP первого раунда» (аналитик Майк Келли). Лишь два вратаря в истории лиги делали больше сейвов за одну серию, чем Эттингер. Если бы не Джейк, предотвративший за семь игр 14 (!) голов сверх xG, то серия, которая временами больше напоминала игры типа Канада — Италия на ЧМ, завершилась бы гораздо раньше.

Джейк Эттингер Фото: nhl.com

Вся возможная аналитика «Эдмонтона» в серии с «Лос-Анджелесом» упирается и сводится в одну цифру — 27 минут игрового времени Коннора Макдэвида в седьмой игре серии. Кажется, до посинения выпускать Коннора на лёд — это план А, B и C «Ойлерз» при любом тренере. И хотя в этом году у команды впервые за несколько лет наконец появилась глубина, а не набор случайных людей в третьем и четвёртом звеньях, главный козырь остаётся одним.

Кроме этого, неожиданно уверенную серию провёл Майк Смит, который перед началом плей-офф казался слабым звеном команды и допустил чудовищную ошибку в концовке первой игры. Его показатель голов, отражённых сверх xG — второй в плей-офф после Эттингера. В своё время Смит вытаскивал «Финикс» в финал конференции, но это было целых десять лет назад. Сейчас получилось сдержать молодой «Лос-Анджелес» — но впереди злющий «Калгари», чья реализация не может быть вечно такой, как против «Далласа».

Наконец, «Вашингтон», про который скоро выйдет отдельный текст. Не все ждали, что команда в этом году выйдет в плей-офф. Не все ждали, что эта команда возьмёт и две игры. «Кэпиталз» могли забирать всю серию, если бы играли по счёту чуть аккуратнее. Как и в случае с «Торонто» и «Бостоном», сложно представить, что ещё могли сделать «столичные» с точки зрения чистого хоккея. Не хватило духа — и это главное.