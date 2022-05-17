Звёздный форвард «Торонто» Марнер подвергся вооружённому угону автомобиля

25-летний канадский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер пережил вооруженный угон автомобиля марки Range Rover у одного из кинотеатров в районе Этобико (Торонто, Канада), сообщает Toronto Sun.
Как отмечает источник, трое грабителей под угрозой использования пистолетов и ножа вынудили звёздного хоккеиста выйти из машины, а после чего завладели его транспортным средством и скрылись с места преступления. При этом, с большой долей вероятности, подозреваемые не знали, что это был Марнер – их интересовал только Range Rover, который можно быстро продать за пределами страны, считают источники в правоохранительных органах.
Источники в полиции сообщили, что Марнер был потрясён, но физически не пострадал в результате данного инцидента, который произошёл всего через 48 часов после того, как команда вылетела из плей-офф НХЛ.
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Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение от «Тампы-Бэй Лайтнинг» (3-4), исход серии решил седьмой матч между командами, который прошёл в Торонто – в той игре сильнее оказались гости, одержав победу – 2:1. Марнер в этой серии забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.
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