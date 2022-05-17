Голкипер «Бостона» Свейман выступит за сборную США на чемпионате мира — 2022

Голкипер «Бостон Брюинз» Джереми Свейман сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2022 года, сообщает официальный сайт «мишек».
23-летний вратарь заменит в составе национальной команды голкипера «Детройт Ред Уингз» Алекса Недельковича, который получил повреждение нижней части тела. Также во вратарскую бригаду сборной США входят Джон Гиллис из «Нью-Джерси Дэвилз» и Штраусс Манн из шведского «Шеллефтео АИК».
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свейман сыграл в 41 встрече, отразив 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,41. В плей-офф на его счету пять матчей, в которых он пропускал в среднем 2,64 шайбы за игру, процент отражённых бросков — 91,1%.
Сборная США после трёх матчей занимает третье место в группе В, набрав пять баллов. В следующей встрече американцы сыграют с Великобританией (19 мая).
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