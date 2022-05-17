Овечкин, Малкин, Ковальчук, Дацюк и Капризов приглашены на прощальный матч А. Сёмина

Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов и другие российские хоккеисты сыграют в прощальном матче Александра Сёмина, сообщает «Город Прима».
«30 июня на льду «Платинум Арены» известный красноярский хоккеист Александр Сёмин планирует провести благотворительный, свой заключительный матч. На него он пригласил друзей и коллег из российских клубов и НХЛ. В предварительном списке участников — Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Арсений Грицюк, Данис Зарипов и многие другие известные хоккеисты. Окончательный состав команд станет известен позже.
Так как матч благотворительный, то часть средств от продажи билетов будет передана на развитие следж-хоккея в Красноярске, а также в детские дома. Всего в продажу планируется направить 5500 билетов. Дата старта продаж и стоимость пока не известны», — сообщается в материале.
Напомним, Сёмин является двукратным чемпионом мира (2008, 2009), также он выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». В КХЛ 38-летний форвард играл за «Торпедо», «Металлург» и «Витязь», ранее он выступал в чемпионате России за «Трактор», «Ладу» и «Химик».
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