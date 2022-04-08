А. Сёмин: говорят, хоккей в России развивается. Но где новые Овечкины, Малкины, Дацюки?

Двукратный чемпион мира, экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Сёмин поделился мнением о ситуации с развитием хоккея в России.



«Есть мнение, что сейчас в России пропадают таланты, потому что хоккей — очень дорогой вид спорта. Им занимаются дети обеспеченных родителей, в том числе и которых заставляют. А те, кто реально хочет и может играть, остаются в стороне? Согласен. Форма очень дорогая. Плюс её же менять нужно, дети растут. Часто на турниры команды ездят за счёт родителей. Ребёнок талантливый, а у семьи нет средств, чтобы отдать его в хоккей. Мы уже много потеряли, я думаю. И это не только моё мнение. Хотя говорят, что хоккей развивается. Но где тогда новые Овечкины, Малкины, Дацюки? Есть Кирилл Капризов, и больше с ходу и не назову. Матвей Мичков очень талантлив, но он ещё слишком молод, рано говорить о нём.



Смотреть игру сборной России на последней Олимпиаде было сущей мукой. Она в отсутствие энхаэловцев показала истинное развитие нашего хоккея сейчас. Если это лучшие игроки России, то каковы все остальные? Я бы не сказал, что на Олимпиаде выступали слабые хоккеисты. Но любой игрок прежде всего выполняет тренерскую установку. У нас была чёткая нацеленность на результат, качество игры ушло на второй план. Уверен, что, если бы были составы их НХЛ, сборная показала бы другой хоккей. Не нужно забывать о давлении на ребят. Когда все ждут только первого места, это серьёзно напрягает. Здесь уже не до красоты игры, все мысли только о результате», — цитируют Сёмина «Городские новости».