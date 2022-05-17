Барков, Бержерон и Линдхольм номинированы на «Селке Трофи»

Три хоккеиста вышли в финал голосования на «Селке Трофи» – приз, ежегодна вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана. В число финалистов попали Александр Барков из «Флориды Пантерз», Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз» и Элиас Линдхольм из «Калгари Флэймз», сообщает официальный сайт НХЛ.



Барков лидировал среди всех нападающих «Пантерз», выигравших Президентский трофей в сезоне-2021/2022, по среднему количеству времени на льду за игру (20:18), что стало пятым сезоном подряд, когда он лидировал среди всех нападающих команды и превзошёл средний показатель за 20 минут.

Капитан «Пантерз» занял четвёртое место среди нападающих НХЛ с лучшим показателем полезности за карьеру «+36», уступив только трио «Калгари Флэймз» в с участием Джонни Годро «+64», Элиаса Линдхольма «+61» и Мэттью Ткачука «+57».

Он также стал рекордсменом «Флориды» по количеству матчей (1252) и победам в них (713) с лучшим в карьере процентом побед 57,0%. Барков, завоевавший «Селке Трофи» в прошлом сезоне, намерен повторить достижение Бержерона, у которого два таких титула (2013/2014 и 2014/2015). Помимо Бержерона, дважды эту награду выигрывали Боб Гейни (1977/1978 и 1980/1981), Ги Карбонно (1987/1988 и 1988/1989), Йере Лехтинен (1997/1998 и 1998/1999), Род Бриндамор (2005/2006 и 2006/2007) и Павел Дацюк (2007/2008 и 2009/2010).



Бержерон сохранил своё место в качестве лучшего игрока НХЛ на вбрасываниях и по владению шайбой. Форвард выиграл 991 вбрасывание и в седьмой раз в своей карьере продемонстрировал лучший процент побед (61,9%). Он также лидировал в НХЛ по показателю владения шайбой (65,1%). При этом на «Бостон» приходилось 65,1% всех попыток бросков в составе 5 на 5, когда Бержерон был на льду – лучший показатель для любого игрока с тех пор, как статистика была впервые зарегистрирована в 2009/2010 годах. Бержерон является финалистом «Селке Трофи» 11-й сезон подряд.



Линдхольм набрал «+61» показатель полезности в 82 матчах, уступив только партнёру по команде Джонни Годро (+64), который стал лучшим игроком НХЛ за последние 34 года. Он был лучшим в составе «Флэймз» в нескольких ключевых категориях в команде. Он также был одним из лучших игроков на вбрасываниях в НХЛ, заняв третье место в общем зачёте по количеству вбрасываний (1592) и пятое место по количеству побед во вбрасываниях (842) с процентом побед 52,9%.

Линдхольм, впервые ставший финалистом премии НХЛ, стал первым игроком «Флэймз», попавшим в тройку лучших в голосование за «Селке Трофи» за 20 лет, после того как Крэйг Конрой занял второе место в сезоне-2001/2002. Линдхольм может стать первым игроком в истории франшизы, получившим эту награду.