Австрия отыгралась в игре с Чехией за 38 секунд до конца матча и победила по буллитам

Только что в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сборная Чехии встречалась с командой Австрии. Встреча завершилась победой австрийцев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).

В начале встречи Матей Странски открыл счёт в матче, однако после тренерского видеопросмотра судьи отменили взятие ворот. Тем не менее чехи всё же забросили в первом периоде. На 18-й минуте Роман Червенка открыл счёт в матче после передач Матея Блюмеля и Томаша Кундратека.

Чехи вели в счёте до 20-й минуты, пока австрийцы не выпустили шестого полевого игрока вместо голкипера. Этот шаг помог команде отыграться: на 60-й минуте Брайан Леблер сравнял счёт в матче, ему ассистировали Доминик Хайнрих и Петер Шнайдер.

Овертайм завершился со счётом 0:0, а в серии буллитов сильнее оказались австрийцы.

Ранее обе команды провели по два матча на турнире. Чехия обыграла Великобританию (5:1), но уступила Швеции (3:5), Австрия проиграла Швеции (1:3) и США (2:3, ОТ).