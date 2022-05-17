Австрия отыгралась в игре с Чехией за 38 секунд до конца матча и победила по буллитам

Только что в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2022, в котором сборная Чехии встречалась с командой Австрии. Встреча завершилась победой австрийцев после серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).
В начале встречи Матей Странски открыл счёт в матче, однако после тренерского видеопросмотра судьи отменили взятие ворот. Тем не менее чехи всё же забросили в первом периоде. На 18-й минуте Роман Червенка открыл счёт в матче после передач Матея Блюмеля и Томаша Кундратека.
Чехи вели в счёте до 20-й минуты, пока австрийцы не выпустили шестого полевого игрока вместо голкипера. Этот шаг помог команде отыграться: на 60-й минуте Брайан Леблер сравнял счёт в матче, ему ассистировали Доминик Хайнрих и Петер Шнайдер.
Овертайм завершился со счётом 0:0, а в серии буллитов сильнее оказались австрийцы.
Ранее обе команды провели по два матча на турнире. Чехия обыграла Великобританию (5:1), но уступила Швеции (3:5), Австрия проиграла Швеции (1:3) и США (2:3, ОТ).
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