Малкин: Кросби — невероятный парень. Он мой любимый игрок

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал об игре с форвардом Сидни Кросби и защитником Крисом Летангом.

«Это потрясающе. Они как два моих брата, один канадец и один франко-канадец. Это не просто хоккей, это жизнь. Мы проводим так много времени вместе. Сид – невероятный парень. Он мой любимый игрок, любимый одноклубник», – цитирует Малкина официальный «твиттер» «Питтсбурга».

В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх.



Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» о контракте Малкина зашли в тупик, а капитан команды Сидни Кросби остался недоволен предложением «Пингвинз» россиянину. В магнитогорском «Металлурге» уже заявили, что готовы провести переговоры с Евгением.