Малкин — журналистам Питтсбурга: надеюсь увидеть вас в следующем году

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перед уходом с пресс-конференции рассказал журналистам о надежде встретиться в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что его переговоры с клубом о продлении контракта зашли в тупик.



«Я надеюсь снова увидеть вас всех в следующем году», – сказал Малкин.



В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх.



Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» о контракте Малкина зашли в тупик, а капитан команды Сидни Кросби остался недоволен предложением «Пингвинз» россиянину. В магнитогорском «Металлурге» уже заявили, что готовы провести переговоры с Евгением.