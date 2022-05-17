Малкин — журналистам Питтсбурга: надеюсь увидеть вас в следующем году
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перед уходом с пресс-конференции рассказал журналистам о надежде встретиться в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что его переговоры с клубом о продлении контракта зашли в тупик.
«Я надеюсь снова увидеть вас всех в следующем году», – сказал Малкин.
В текущем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх.
Ранее сообщалось, что переговоры «Питтсбурга» о контракте Малкина зашли в тупик, а капитан команды Сидни Кросби остался недоволен предложением «Пингвинз» россиянину. В магнитогорском «Металлурге» уже заявили, что готовы провести переговоры с Евгением.
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