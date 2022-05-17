Сегин подтвердил, что играл всю серию с «Калгари» после того, как сломал ногу в 1-м матче

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин подтвердил, что сломал ногу в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз», сообщает журналист Бриен Ри в «Твиттере». Хоккеист принял участие во всех семи матчах первого раунда Кубка Стэнли, выступая с травмой.

Напомним, на счету канадца четыре очка в семи матчах плей-офф. Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

По итогам регулярного чемпионата форвард провёл 81 встречу, где набрал 49 очков: забил 24 гола и отдал 25 результативных передач.

По ходу серии «Даллас» вёл в счёте 2:1, одержав победы во второй и третьей играх, но затем дважды уступил. Ещё одну победу «Старз» одержали в шестом матче. Однако этого не хватило, чтобы пройти «Флэймз» (3-4).