Сегин подтвердил, что играл всю серию с «Калгари» после того, как сломал ногу в 1-м матче
Поделиться
Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин подтвердил, что сломал ногу в первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз», сообщает журналист Бриен Ри в «Твиттере». Хоккеист принял участие во всех семи матчах первого раунда Кубка Стэнли, выступая с травмой.
Напомним, на счету канадца четыре очка в семи матчах плей-офф. Он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
По итогам регулярного чемпионата форвард провёл 81 встречу, где набрал 49 очков: забил 24 гола и отдал 25 результативных передач.
По ходу серии «Даллас» вёл в счёте 2:1, одержав победы во второй и третьей играх, но затем дважды уступил. Ещё одну победу «Старз» одержали в шестом матче. Однако этого не хватило, чтобы пройти «Флэймз» (3-4).
Комментарии
- 17 мая 2022
-
21:51
-
21:40
-
21:10
-
20:59
-
20:50
-
20:30
-
20:27
-
20:06
-
19:25
-
18:59
-
18:56
-
18:38
-
18:05
-
17:55
-
17:20
-
16:52
-
16:38
-
16:23
-
15:55
-
15:48
-
15:13
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:00
-
12:35
-
12:16
-
11:41
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:21
-
10:00
-
09:49
Партнерский контент