Кучеров повторил достижения Фёдорова и Дацюка

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил достижение Сергея Фёдорова и Павла Дацюка по голам в большинстве в плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Сегодня, 18 мая, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0. Кучеров в этом матче забил один гол и отдал один результативный пас. Этот гол ему и помог повторить достижения Фёдорова и Дацюка.



Таким образом, Кучеров забил 15-й гол в большинстве в Кубке Стэнли. Столько же было у Дацюка и Фёдорова. Больше забивали только российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. У них на счету по 28 заброшенных шайб в плей-офф НХЛ в большинстве.