Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 17 на 18 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли первые матчи в рамках второго раунда. Было сыграно два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.
«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:4
«Тампа» в гостях одержала волевую победу над победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Среди россиян результативными очками отметились два хоккеиста: Никита Кучеров оформил гол+пас, Михаил Сергачев записал на свой счёт голевую передачу.
«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз» – 3:2 (ОТ)
«Колорадо» продлил победную серию в плей-офф до пяти матчей подряд. Кстати, один из голов «Эвеланш» забил россиянин Валерий Ничушкин.
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Также во втором раунде сыграют «Каролина Харрикейнз» с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари Флэймз» – с «Эдмонтон Ойлерз».
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