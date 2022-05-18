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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 17 на 18 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли первые матчи в рамках второго раунда. Было сыграно два матча: по одному в Восточной конференции и Западной.

«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1:4

«Тампа» в гостях одержала волевую победу над победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Среди россиян результативными очками отметились два хоккеиста: Никита Кучеров оформил гол+пас, Михаил Сергачев записал на свой счёт голевую передачу.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
18 мая 2022, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Дюклер (Юбердо, Монтур) – 14:01 (5x5)   1:1 Перри (Кучеров) – 36:22 (5x4)   1:2 Белльмар (Перри, Марун) – 43:35 (5x5)   1:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 55:54 (5x4)   1:4 Колтон (Пол, Сергачёв) – 57:44 (5x4)

«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз» – 3:2 (ОТ)

«Колорадо» продлил победную серию в плей-офф до пяти матчей подряд. Кстати, один из голов «Эвеланш» забил россиянин Валерий Ничушкин.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
18 мая 2022, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 О'Райлли (Шенн) – 06:25 (5x5)   1:1 Ничушкин (Маккиннон, Рантанен) – 23:14 (5x5)   2:1 Жирар (Мэнсон, Ландеског) – 31:32 (5x5)   2:2 Кайру (Фолк) – 56:46 (5x4)   3:2 Мэнсон (Ландеског, Кадри) – 68:02 (5x5)

Сетка плей-офф НХЛ

Сетка плей-офф НХЛ

Также во втором раунде сыграют «Каролина Харрикейнз» с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари Флэймз» – с «Эдмонтон Ойлерз».

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