«Металлург» подписал контракт с защитником Хохловым

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с защитником Ильёй Хохловым на два года, сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь».

В прошедшем сезоне хоккеист сыграл 35 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 очко: забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач при полезности «+9» и среднем времени на льду 18:30.

Также игрок провёл один матч в Кубке Гагарина, отметившись одной результативной передачей.

Ранее игрок выступал в КХЛ за «Сочи», «Авангард», минское «Динамо» и «Сибирь».

По итогам прошлого сезона «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где добрался до финала, но уступил московскому ЦСКА.