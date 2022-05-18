«Металлург» подписал контракт с защитником Хохловым
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Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с защитником Ильёй Хохловым на два года, сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне КХЛ хоккеист выступал за «Северсталь».
В прошедшем сезоне хоккеист сыграл 35 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 очко: забросил четыре шайбы и отдал 17 результативных передач при полезности «+9» и среднем времени на льду 18:30.
Также игрок провёл один матч в Кубке Гагарина, отметившись одной результативной передачей.
Ранее игрок выступал в КХЛ за «Сочи», «Авангард», минское «Динамо» и «Сибирь».
По итогам прошлого сезона «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где добрался до финала, но уступил московскому ЦСКА.
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