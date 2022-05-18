Главный тренер «Тампы» — о сейвах Василевского: это то, что делают великие вратари

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского после первого матча второго раунда серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».
«Его сейвы — это то, что тебе нужно делать в самые тяжёлые моменты, и Васи, кажется, справляется с этим. Я знаю, что в серии с «Торонто» он иногда пропускал больше, чем хотел бы, но посмотрите, сколько сейвов он сделал в моменты, когда он нам нужен. Для меня это то, что делают великие вратари», — цитирует Купера The Athletic.
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.
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