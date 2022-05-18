Журналист Sportsnet рассказал о будущем Проворова в «Филадельфии»

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мыслями о будущем российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова.

«Насчёт «Филадельфии»: пресс-конференция Ивана Проворова в конце сезона, на которой он гневно защищал свою игру, заставила некоторых фанатов «Флайерз» задаться вопросом, не станет ли это его билетом из «Филадельфии». Посмотрев на это, я не думаю, что так оно точно и должно быть. «Флайерз» рассмотрят все варианты — они же были командой с 60 очками, — но они всё ещё видят его потенциал и не в восторге от мысли, что он достигнет вершин где-то ещё. Они хотели бы, чтобы он провёл сезон с Райаном Эллисом. Не уверен, как оценить шансы на то, что он останется или уйдёт, но я определённо серьёзно задумался о том, чтобы не слишком переоценивать комментарии в конце сезона после тяжёлого года», — цитирует Фридмана Sportsnet.