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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 19 на 20 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и в Западной.

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2

«Тампа» одержала вторую победу в серии, переиграв в гостях «Флориду». Решающую шайбу за 3,6 секунды до конца основного времени с передачи Никиты Кучерова забросил форвард Росс Колтон.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
20 мая 2022, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Перри (Стэмкос, Хедман) – 12:06 (5x4)   1:1 Луостаринен (Форслинг, Жиру) – 38:07 (5x5)   1:2 Колтон (Кучеров, Палат) – 59:56 (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4

«Сент-Луис» сравнял счёт в серии, уверенно переиграв в гостях «Колорадо». Российский форвард «блюзменов» Павел Бучневич стал автором одной результативной передачи.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
20 мая 2022, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (О'Райлли, Бучневич) – 25:45 (5x5)   0:2 Перрон (Бучневич, Тарасенко) – 39:26 (5x3)   1:2 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 41:49 (5x4)   1:3 Перрон – 50:31 (5x5)   1:4 Саад (Шенн, Фолк) – 58:10 (en)

Сетка плей-офф НХЛ

Сетка Кубка Стэнли - 2022

Также во втором раунде играют «Каролина Харрикейнз» с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1-0) и «Калгари Флэймз» с «Эдмонтон Ойлерз» (1-0).

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