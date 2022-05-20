Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 19 на 20 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Состоялось два матча: по одному в Восточной конференции и в Западной.



«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:2



«Тампа» одержала вторую победу в серии, переиграв в гостях «Флориду». Решающую шайбу за 3,6 секунды до конца основного времени с передачи Никиты Кучерова забросил форвард Росс Колтон.

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4



«Сент-Луис» сравнял счёт в серии, уверенно переиграв в гостях «Колорадо». Российский форвард «блюзменов» Павел Бучневич стал автором одной результативной передачи.

Сетка плей-офф НХЛ

Также во втором раунде играют «Каролина Харрикейнз» с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1-0) и «Калгари Флэймз» с «Эдмонтон Ойлерз» (1-0).