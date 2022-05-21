Сборная Финляндии всухую обыграла Австрию в матче чемпионата мира — 2022

Сборная Финляндии одержала победу над командой Австрии в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».



В составе финской сборной заброшенными шайбами отметились нападающие Валттери Фильппула, Микаэль Гранлунд и Тони Раяла.



Сборная Финляндии занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 16 баллов после шести матчей. Австрийцы располагаются на седьмой строчке, заработав четыре очка за шесть игр.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

В следующем матче подопечные Юкки Ялонена встретятся с Чехией (24 мая, начало — в 20:20 мск). В понедельник, 23 мая, австрийцы сыграют со сборной Великобритании (20:20 мск). Эти матчи станут заключительными для команд на групповом этапе.