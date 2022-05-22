Кучеров обошёл Овечкина по количеству очков в плей-офф НХЛ, выйдя на 37-е место в истории
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз». В конце матча счёт 5:1 в пользу «молний».
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором заброшенной шайбы, а также отдал три голевые передачи. 28-летний форвард набрал 142 (48+94) балла в плей-офф НХЛ за всё время выступлений, обойдя по данному показателю капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (141 очко) и вышел на 37-е место.
Среди россиян наибольшее количество очков в активе завершившего карьеру Сергея Фёдорова (17-е место, 176 очков) и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (14-й, 180).
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