Кучеров обошёл Овечкина по количеству очков в плей-офф НХЛ, выйдя на 37-е место в истории

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз». В конце матча счёт 5:1 в пользу «молний».



Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором заброшенной шайбы, а также отдал три голевые передачи. 28-летний форвард набрал 142 (48+94) балла в плей-офф НХЛ за всё время выступлений, обойдя по данному показателю капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (141 очко) и вышел на 37-е место.



Среди россиян наибольшее количество очков в активе завершившего карьеру Сергея Фёдорова (17-е место, 176 очков) и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (14-й, 180).