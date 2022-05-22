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Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» одержать третью победу в серии плей-офф с «Флоридой»

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» одержать третью победу в серии плей-офф с «Флоридой»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».

В составе «молний» заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (дубль), Кори Перри, Эрик Чернак и Никита Кучеров. Единственный гол «пантер» забил Сэм Райнхарт.

Отметим, что 28-летний форвард «Тампы» Кучеров набрал 4 (1+3) результативных балла.

Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится во вторник, 24 мая, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени. «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, также подопечные Джона Купера завоевали трофей в 2020 году.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
22 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Перри (Макдона, Кучеров) – 13:21 (5x4)   1:1 Райнхарт (Юбердо, Барков) – 16:07 (5x4)   2:1 Чернак (Колтон, Палат) – 22:54 (5x5)   3:1 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 30:23 (5x5)   4:1 Кучеров (Пол) – 56:06 (en)   5:1 Стэмкос (Кучеров, Сергачёв) – 57:51 (en)
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