Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» одержать третью победу в серии плей-офф с «Флоридой»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».



В составе «молний» заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (дубль), Кори Перри, Эрик Чернак и Никита Кучеров. Единственный гол «пантер» забил Сэм Райнхарт.



Отметим, что 28-летний форвард «Тампы» Кучеров набрал 4 (1+3) результативных балла.



Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится во вторник, 24 мая, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени. «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, также подопечные Джона Купера завоевали трофей в 2020 году.